बेहद डरावनी और भयंकर है ये फिल्म, देख बड़े-बड़े तुर्रम खान के छूट जाएंगे पसीने! बजट 49 लाख, लेकिन कमाई करोड़ो में, दुनिया भर में रचा इतिहास

Best Horror Film: आज हम एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे है, जिसे देख हर कोई डर से कांपने लगा था। इस हॉलीवुड फिल्म का नाम “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” (The Blair Witch Project), जिसे 1999 में रिलीज किया गया था और यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अधारीत है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 19, 2025 21:47:23 IST

Best Horror Film: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई ऐसी हॉरर फिल्में बनी हैं, जो इतिहास रच चुकी है, कुछ फिल्में तो इतनी डरावनी और भयंकर हैं, जिन्हें अकेले देखने से किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। ऐसे ही एक हॉलीवुड फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे है, जिसे देख हर कोई डर से कांपने लगा था। इस हॉलीवुड फिल्म का नाम “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” (The Blair Witch Project), जिसे 1999 में रिलीज किया गया था और यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अधारीत है। 

फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” की धांसू कहानी ने जीता लोगों का दिल

इस अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” (The Blair Witch Project) को डैनियल मायरिक और एडुआर्डो सांचेज ने मिलकर डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में हीदर डोनाह्यू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड नजर आए थे। फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” तीन युवाओं की कहानी है, जो एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करते है, लेकिन सनसनीखेज तरीके से अचानक लापता हो जाते हैं। वहीं 1 साल बाद कुछ छात्रों को कैमरा मिलता है, तो फुटेज देखकर पता चलता है कि इनके साथ क्या हुआ था। फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” में हीदर डोनाह्यू, माइकल विलियम्स और जोशुआ लियोनार्ड मुख्य भूमिका में नजर आए थे.

फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” ने की थी धुआंधार कमाई (The Blair Witch Project Worldwide Collection)

आप हैरान हो जायेंगे ये जानकरा कि यह फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” महज 49 लाख रुपए के कम बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने दुनियाभर में 20 अरब रुपये की धुआंधार कमाई की थी। अगर आप भी फिल्म “द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट” देखना चाहते हैं, तो आप इसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। 

द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का बजट और कलेक्शन (The Blair Witch Project Budget and Collection)

आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 49 लाख रुपए के कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 20 अरब रुपये की धुआंधार कमाई की थी. अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो इस वीकेंड आप इसे अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी।

