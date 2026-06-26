Welcome To The Jungle Review: अक्षय-रवीना की जोड़ी ने जीता दिल, कई फिल्मों की याद दिलाती है ‘वेलकम टू द जंगल’; कॉमेडी का लगा जोरदार तड़का

फिल्म- वेलकम टू द जंगल

कलाकार- अक्षय कुमार , सुनील शेट्टी , परेश रावल , अरशद वारसी , जैकी श्रॉफ , जॉनी लीवर , राजपाल यादव , दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस , रवीना टंडन , लारा दत्ता और फरीदा जलाल आदि.

निर्देशक- अहमद खान

रिलीज डेट- 26 जून 2026

रेटिंग- 3.5/5

वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी ‘वेलकम टू द जंगल’ आज 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. अक्षय कुमार की इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था. फिल्म में एक-दो नहीं, बल्कि 34 कलाकारों को कास्ट किया गया है. अब सवाल ये है क्या सभी एक्टर्स ने जीता लोगों का दिल. क्या कहानी में है दम? साथ ही क्या आप परिवार के साथ आ सकते हैं? इन सभी के जवाब जानने के लिए पढ़ें रिव्यू.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत एक अमीर और चालाक बिजनेसमैन सिन्हा के साथ होती है, जो अपने काले धन को सफेद करने के लिए एक फ्लॉप फिल्म बनाना चाहता है, जिसके लिए वह 2000 करोड़ रुपये का बजट लगाता है. इस फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी वह अपने मैनेजर जॉनी लीवर को सौंपता है. फिर जॉनी लीवर एक निर्देशक जोड़ी देव-दास (राजपाल यादव और परेश रावल) का चयन करता है. इसके बाद देव-दास फिल्म का नाम रखते हैं ‘वेलकम टू द जंगल’. फिर कलाकारों की खोज करते हुए दोनों डायरेक्टर राजीव (अक्षय कुमार) को बतौर हीरो कास्ट करते हैं, जो बहुत वर्तमान में फ्लॉप एक्टर है. इसके बाद देव-दास को मजबूरी में अपनी फिल्म में मजून और उदय के भाई अन्ना (सुनील शेट्टी) और रोमियो (अरशद वारसी) को भी हीरो के तौर पर लेना पड़ता है. इसके अलावा दिशा पाटनी को भी कास्ट किया जाता है. फिर फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और शानदार कॉमेडी होती है, क्योंकि सभी एक्टर्स कैमरे में फ्रेम में आना चाहते हैं.

फिल्म की कहानी में असली मोड़ तब आता है, जब बन रही फिल्म के सभी एक्टर्स जोया ( रवीना टंडन ) के गांव आजादपुर पहुंच जाते हैं. जहां जतारा (जैकी श्रॉफ) नाम के खूंखार व्यक्ति का आतंक रहता है. हालांकि उन आतंकवादियों को लगता है कि ये क्रू मेंबर्स भारतीय सेना के हैं. और क्रू मेंबर्स को लगता है कि जतारा कोई एक्टर है, और ये सब फिल्म की शूटिंग का पार्ट है. लेकिन सच कुछ और होता है. फिर ऐसा मोड़ आता है कि फिल्म में रोमांच बढ़ जाता है. क्या गांववालों की जान बच पाएगी? क्या क्रू मेंबर्स को झेलना होगा जतारा का आतंक? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

कैसी है एक्टिंग?

फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें, तो अक्षय कुमार ने शानदार काम किया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग मजेदार है. फिल्म में उनका डबल रोल है, बुजुर्ग अक्षय कुमार पिता के रोल में हैं. वहीं रवीना टंडन ने अपनी अदायगी से दिल जीतने के काम किया है. इसके अलावा परेश रावल, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, और जैकी श्रॉफ ने भी अच्छा काम किया है. कहीं-कहीं थोड़ा लगता है कि दिशा पाटनी कमजोर पड़ती हैं. लेकिन उनका इस्तेमाल ग्लैमर का तड़का लगाने के लिये किया गया है. उनका अक्षय कुमार के साथ तीन गाना है. बता करें जॉनी लीवर और राजपाल यादव ने फिल्म में जान डालने का काम किया है.

कैसा है निर्देशन?

फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अहमद खान ने संभाली है. डायरेक्टर ने मल्टीस्टारर फिल्म होने के बावजूद इसमें बैलेंस बनाकर रखा. सभी एक्टर्स को भरपूर स्क्रीन टाइम मिला. कहानी कहीं-कहीं थोड़ी कमजोर लगती है. लेकिन फिर कॉमिक टाइमिंग फिल्म को संभाल लेती है. यह 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म भरपूर मनोरंजन करवाती है. हालांकि, वेलकम फर्स्ट पार्ट के मुकाबले तो फीकी है, लेकिन फिल्म दिल जीत रही है. साथ ही फिल्म के कई सीन्स में कुछ पुरानी फिल्मों की याद आती है, जैसे मोहरा, हेरा फेरी, बजरंगी भाईजान आदि.

देखें या ना देखें?

अगर आप अक्षय कुमार की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो जरूर जाएं क्योंकि अक्षय की ये शानदार फिल्मों में से एक है. उन्होंने अच्छा काम किया है. वहीं, कॉमेडी के शौकीनों को भी ये फिल्म देखनी चाहिए. आप परिवार सहित इसे देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप थिएटर में नहीं देखना चाहते है, तो ओटीटी का इंतजार कर सकते हैं.

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