Dadi Ki Shaadi Review: क्या कपिल शर्मा की एक्टिंग ने जीता दिल या हुए बेअसर? हंसाते-हंसाते रिश्तों की अहमियत समझाती है फिल्म

फिल्म- दादी की शादी

निर्देशक- आशीष आर. मोहन

कलाकार- नीतू सिंह, कपिल शर्मा, योगराज सिंह, आर सरत कुमार, रिधिमा कपूर, सादिया खतीब आदि.

रिलीज डेट- 08 मई, 2026

स्टार- 3

Dadi Ki Shaadi Review: एक्टर-कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से कॉमेडी-ड्रामा फिल्म लेकर आ गए हैं. इस बार वो ‘दादी की शादी’ फिल्म में अपनी अदाकारी से दर्शकों का ध्यान खींचने आए हैं. इसमें मुख्य भूमिका में नीतू सिंह नजर आ रही हैं. यह फिल्म हंसाते-हंसाते गहरा संदेश देने का काम करती है. हालांकि, फिल्म थोड़ी खींचती नजर आती है. क्या नीतू सिंह का दिखा जादू? या मुद्दे से भटकती है कहानी. चलिए जानते हैं फिल्म के बारे में सबकुछ.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में तीन सालों से कपिल शर्मा (टोनी कालरा) की शादी नहीं हो रही है. इस बात को लेकर टोनी के दादा योगराज सिंह काफी चिंतित हैं. वह कहते हैं कैसे भी करके उन्हें अपने पोते का रिश्ता तय करना है. तभी एक सुझाव आता है कि एक लड़की है सादिया खतीब (कन्नू आहूजा), जो टोनी की पुरानी क्लासमेट है. लेकिन वह दो साल बाद शादी करेगी. टोनी के कहने के कारण कन्नू से रिश्ता तय होता है. जैसे ही टोनी और कन्नू की सगाई होने जाती है, तभी पता चलता है कि कन्नू की दादी (नीतू सिंह) शादी करने वाली हैं. इस बात को दादी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है. दादी शिमला में अकेले रहती हैं, क्योंकि उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका है और बच्चे सब बाहर हैं. दादी की शादी की खबर सुन पूरा आहूजा परिवार चौंक जाता है और टोनी-कन्नू की सगाई बीच में रुक जाती है. फिर सभी दादी की शादी को रोकने के लिए शिमला जाते हैं. और साथ में टोनी (कपिल शर्मा) भी जाता है. हालांकि, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दादी की एक गलती ने पूरे परिवार में हंगामा मचा दिया . लेकिन इसी बहाने कई सालों बाद उनके बच्चे उनके पास जाते हैं. फिर शादी की असल बात से अनजान पूरा आहूजा परिवार पूरी कसर लगा देता है शादी रोकने के लिए. फिर कहानी में असली मोड़ आता है. दादी के परिवार में मतभेद की बात सामने आती है. फिर इसे सुलझाने में कपिल शर्मा अहम भूमिका निभाते हैं. क्या है शादी का सच और कौन बनेगा दादी का पति? क्या दादी को फिर अकेला छोड़ चला जाता है परिवार? कैसे सुलझता है पारिवारिक मतभेद? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी.

कलाकारों की एक्टिंग कैसी है?

नीतू सिंह की एक्टिंग की बात करें, तो वह अपनी सादगी और अदाकारी से लोगों को दिल जीतती हैं. इस उम्र में भी वह फिल्म में काफी यंग दिखती हैं. कहीं कहीं वो लोगों को इमोशनल भी करती हैं. वहीं फिल्म में कपिल शर्मा का कॉमेडी और सीरियस दोनों अंदाज नजर आता है. लेकिन हम कपिल को सीरियस रोल में कम देखते हैं, इसलिए लगता है कि वह कॉमेडी में ही फिट बैठते हैं. इसके अलावा इस फिल्म से रिधिमा कपूर ने डेब्यू किया है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगी. सादिया खतीब की खूबसूरती और कपिल संग उनकी कमेस्ट्री-नोंक झोंक ठीक लगी. योगराज सिंह को जितनी भी स्क्रीन मिलती है वह दमदार दिखते हैं.

कैसा है डायरेक्शन?

फिल्म का निर्देशन आशीष आर. मोहन ने किया है. फिल्म की शुरुआत अच्छी रहती है, शुरुआती एक घंटे फिल्म बांधे रखती है और लगता है कि आगे क्या होगा. फिर इंटरवल के बाद लगता है कहानी को जबरदस्ती खींचा जा रहा है. 2 घंटे 35 मिनट की इस फिल्म को डायरेक्टर 2 घंटे में भी समेट सकते थे. डायरेक्टर ने फिल्म का थीम अच्छा रखा है, जो आज की पीढ़ी के लिए सीख का काम कर सकती है.

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देखें या नहीं?

नीतू सिंह और कपिल शर्मा के अगर आप फैंस हैं, तो यह फिल्म जरूर देख सकते हैं. इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को समझने के लिए भी इसे आप देखने जा सकते हैं. यह फिल्म आपसे सब्र मांगती है. अगर आप एक्शन और संस्पेंस-थ्रिलकर के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है. इसे आप ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी देख सकते हैं.