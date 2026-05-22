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Chand Mera Dil Review: इमोशन्स और मोहब्बत से भरी ‘चांद मेरा दिल’, कैसी है लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म?

Chand Mera Dil Movie Review: अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगर आप इस देखने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार हमारा रिव्यू जरूर पढ़ें.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 22, 2026 12:11:21 PM IST

चांद मेरा दिल मूवी रिव्यू
चांद मेरा दिल मूवी रिव्यू


फिल्म- चांद मेरा दिल
निर्देशक- विवेक सोनी
कलाकार- अनन्या पांडे, लक्ष्य, परेश पाहुजा और अन्य कलाकार.
रिलीज डेट- 22 मई, 2026
स्टार- 2.5

Chand Mera Dil Movie Review: धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर यह फिल्म प्यार, टूटे रिश्तों, सपनों को पाने के संघर्ष की कहानी बयां करती है. यह फिल्म आज की पीढ़ी को शिक्षा देने का प्रयास करती है. लेकिन लगता है कि निर्देशक अच्छा मुद्दा उठाकर कहीं भटक जाते हैं. कहानी घिसी हुई भी नजर आती है. आखिर क्या है फिल्म की कहानी और कितना खरा उतर पाए लक्ष्य और अनन्या पांडे. चलिए जानते हैं. 

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क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से. जहां आरव (लक्ष्य) और चांदनी (अनन्या पांडे) इंजीनयरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं. दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं. उसी दौरान कॉलेज के एक कार्यक्रम में चांदनी का डांस और खूबसूरती देख आरव फिदा हो जाता है और उसे फॉलो करने लगता है, धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो जाता है. 21 की उम्र में दोनों प्यार की हद पार कर जाते हैं. एक गलती के कारण दोनों को कॉलेज और करियर के बीच काफी संघर्ष करना पड़ता है. आरव और चांदनी के परिवार वाले काफी अलग हैं और इनके रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं. फिर आगे क्या होता है दोनों कैसे दोनों अपनी जिंदगी में दर्द, प्यार, करियर की चुनौतियों की सामना करते हैं. इस कहानी को समझने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी. 

कैसी है एक्टिंग?

अगर लक्ष्य लालवानी की एक्टिंग की बात करें, तो इसमें वो उतने असरदार नहीं दिखे हैं. हालांकि, कुछ एंग्री और रोमांटिक सीन्स में वो बहुत अच्छे दिखे. उन्हें एक जबरदस्त अभिनेता के तौर पर देखा जाता है. इसलिए उनसे उम्मीदें ज्यादा थीं. किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख लीजिए उसमें लक्ष्य की एक्टिंग काफी शानदार थी. ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टर उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया. वहीं अनन्या पांडे का एक्सप्रेशन हर सीन में लगभग वैसा ही लगता है. कहीं-कहीं उन्होंने ठीक काम किया है. लेकिन लक्ष्य के आगे वो बहुत फीकी पड़ी हैं. लेकिन आपको बता दें कि अनन्या पांडे ने अपनी पिछली फिल्मों की तुलना में इसमें अच्छी एक्टिंग की है.

डायरेक्शन कैसा है?

फिल्म के निर्देशक विवेक सोनी हैं. फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट अच्छा उठाया है, क्योंकि आजकल युवाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि वो लव और करियर के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं. लेकिन डायरेक्टर कहानी को अच्छे से बुन नहीं पाया. फिल्म में कभी भी कुछ होने लगता है, थोड़ा बचकाना सा भी लगता है कई सीन. पहला भाग तो थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर सेकेंड हाफ लगता है कि जबरदस्ती खींचा गया है. रही बात क्लाइमैक्स की, तो कुछ खास नहीं लगा. अंत और अच्छा दिखाया जा सकता था. 

देखें या ना देखें?

अगर आप लक्ष्य और अनन्या पांडे के फैन हैं, तो यह फिल्म सिनेमाघरों में देख सकते हैं. वहीं लव स्टोरी देखने का मन है तो भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ खास नहीं मिलेगा. लगता है कबीर सिंह, सैयारा, सनम तेरी कसम को खिचड़ी बनाकर रख दिया है. अगर आप बहुत एक्साइटेड नहीं हैं, तो ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी देख सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: दृश्यम 3’ की एंट्री से बॉक्स ऑफिस पर टेंशन, ‘पति पत्नी और वो दो’-‘करुप्पु’ की कमाई में आई गिरावट

Tags: Chand Mera DilMovie Review
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