बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. कंगना रनौत की अपनी अपकमिंग फिल्म पंगा से एक बार फिर पर्दे पर जलवे बिखेरने को तैयार हैं. फिल्म को अश्व‍िनी अय्यर तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. हाल ही में कंगना की बहन रंगोली चंदेली ने ट्विटर के जरिए फिल्म से कंगना रनौत का फर्स्ट लुक शेयर किया है. फोटो में कंगना रनौत इंडियन लुक में बालकनी में खड़ी होकर हंसती दिख रही हैं. फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फोटो शेयर करते हुए रंगोली ने लिखा- कंगना कहती हैं कि जब वह फिल्म इंडस्ट्री में नई थीं तब एक एक्ट्रेस को मां के रोल के लिए अप्रोच करना उनकी बेइज्जती करना जैसा था. इससे वह बहुत ज्यादा आहत होती है. लेकिन अब मणकर्णिका में मां का रोल निभाने के बाद वह अब फिर से मां के रोल के लिए सेट हैं. आज मेनस्ट्रीम की यंग टॉप एक्सट्रेसेज भी मां के किरदार को गर्व से निभाती हैं और लोग इन्हें बेहद पसंद भी करते हैं, ये नया इंडिया है.

इससे पहले अश्व‍िनी अय्यर तिवारी ने एक कवित शेयर करते हुए बताया था कि फिल्म का ट्रेलर 23 दिसंबर 2019 को रिलीज होगा. कंगना रनौत के साथ फिल्म में रिचा चड्ढा, नीना गुप्ता, जस्सी गिल और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. कंगना रनौत की फिल्म पंगा वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3 डी के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगी. दोनों ही फिल्म एक ही दिन रिलीज होगी.

कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करें को वह पंगा के अलावा तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमेंत्री जयललिता की बायोपिक में भी नजर आएंगी. फिल्म 26 जून 2020 को रिलीज होगी.

Kangana says when she was new biggest insult to an actress was to be approached for Maa ka role, it deeply disturbed her, after playing a mother in successful Manikarnika she is all set to be a mother again….(contd) pic.twitter.com/Q967Fijdp0 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) December 19, 2019

(Contd)….today mainstream young top actress at the peak of her career proudly plays maa ke roles and India loves, this is new India 🙏 #Panga #24thJanuary — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) December 19, 2019

This generation of mothers is very lucky off screen we have working mothers like Kareena K Khan who don’t hide their motherhood but flaunt it and on screen we have great actor like Kangana play mother in leading protagonist roles in mainstream films 🥰🙏 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) December 19, 2019

