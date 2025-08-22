Home > मनोरंजन > नवजात बच्ची की बेरहमी से की गई हत्या शुरू होती है ये फिल्म, देख डर से कांप जाएंगी रूह! बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की नहीं है कोई

Best Film On Amazon Prime नवजात बच्ची की बेरहमी से की गई हत्या से शुरू हो रही इस फिल्म की कहानी आपको अंदर से हिलाकर रख देगी और आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी होगी।

Published By: chhaya sharma
Published: August 22, 2025 15:15:00 IST

Best Film To Watch On Amazon Prime: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी है, जो क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है और उनका कंटेंट भी काफी ज्यादा बोल्ड है। लेकिन आज हम आपको ऐसा खोफनाक और डरावनी वाली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नवजात बच्ची की बेरहमी से की गई हत्या से शुरु होती है, इस सीन को देख आप भी सुन्न हो जाएंगे। 

2003 में रिलीज हुई इस फिल्म ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’

2003 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’ है, जिसकी कहानी एक ऐसे गांव पर आधारीत है, जहां लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें बेहद बेरहमी से मार दिया जाता है। अब पूरे गांव में कुछ ही बूढ़ी औरतें बची हैं और फिल्म में एक समय ऐसा भी आता है जब पूरे के पूरे गांव में सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं। वहीं महिलाओं के ना होने से गांव के मर्द एकदम बेचैन से रहते है, वो पोर्न देखते हैं, क्रॉस जेंडर डांसर्स के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करते हैं, इतना ही नहीं बल्कि जानवरों को भी नहीं छोड़ते है, इस गांव का हर आदमी अब सर्फ औरत के जिस्म का प्यासा है। फिल्म ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’ में बोल्ड, सेक्स और इंटीमेट सीन्स (Intimate Scene) भी कुटकुट कर दिए गए हैं। 

5 मर्दों के साथ सोना पड़ता है एक महिला को

वहीं फिल्म में ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’ में दिखाया जाता है कि एक बड़ा अमीर आदमी दूर गांव से एक खूबसूरत लड़की कल्कि की शादी अपने पांच बेटो से करवा देता है और शादी के बाद उस लड़की को हर दिन के हिसाब से अलग-अलग मर्द के साथ सोना पड़ता है। 5 पतियों के अलावा उस लड़की को अपने ससुर के साथ भी सोने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा उस महिला के साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन 5 पतियों में से छोटा भाई महिला के साथ अच्छा व्यवहार करता है और कामों में उसकी मदद करने की भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस पांच भाइयों की पत्नी कल्कि का झुकाव सबसे छोटे भाई की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिसे देख बाकी सभी भाई जलन से पागल हो जाते है और उस भाई की मिलकर हत्या तक कर देते हैं। पांच भाइयों की पत्नी कल्कि सभी कै बेहद जुर्म सहती हैं और फिर वह एक दिन प्रेग्नेंट होने की खबर सबको देती है, जिसे सभी पती खुश हो जाते है और सोचते है उनका बेटा होगा और जा जा कर गांंव वालों के सामने खुद को बच्चे का बाप बताते है, इस दौरान बहस छिड़ जाती है और खून-खराबा शुरू हो जाता है। 

फिल्म का क्लाइमेक्स देता है सामाजिक संदेश 

फिल्म ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’ का क्लाइमेक्स बेहद शानदार है, जो सामाजिक संदेश देता है। क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि कल्कि एक बेटी को जन्म देती है। फिल्म में ट्यूलिप चोशी, सुधीर पांडे, सुशांत सिंह, पियूष मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अगर आपको ये फिल्म ‘मातृभूमि: अ नेशन विदाउट विमेन’’ देखनी है, तो आप इसे अमेजन प्राइम या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। 

