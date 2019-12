बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. तापसी पन्नू अब जल्द ही आनंद एल राय की अगली फिल्म हसीन दिलरुबा में नजर आने वाली है. फिल्म में उनके अपोजिट छपाक एक्टर विक्रांत मैसी भी नजर आने वाले हैं. दर्शकों को इस फिल्म में एक फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी. हाल ही में फिल्ममेरकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर और रिलज डेट का ऐलान किया है.

पोस्टर जारी होने के बाद दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर काफी उत्साह है. फिल्म हसीन दिलरुबा एक लव स्टोरी के अंदर छुपी मरडर मिस्ट्री है. फिल्म में प्यार, इमोशन, ड्रामा और क्राइम देखने को मिलेगा.

फिल्म को आनंद एल राय हिमांशु शर्मा के साथ मिलकर बना रहे हैं. फिल्म को येलो प्रोडक्शंस और इरोस इंटरनेशनल के बैनर तले रिलीज किया जाएगा. तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म हसीन दिलरुबा अगले साल 18 सितंबर को रिलीज होगी.

Very Good 1st Teaser Look for Romantic Murder Mystery 💫💕👍🏼 @taapsee @aanandlrai @masseysahib @cypplOfficial @KanikaDhillon @ItsAmitTrivedi #HaseenDillruba Releasing on 18.09.2020 pic.twitter.com/MF7b0Deqpx

Another Day, Another @taapsee Film Announcement!! 💫 She is killing it as #HaseenDillruba.Co-Starring @masseysahib.👏

Directed by @vinilmathew.

Releases on Sept18, 2020. @kanikadhillon @aanandlrai #HimanshuSharma @cypplOfficial #ErosInternational#PRDMovieReviews pic.twitter.com/F3mSKvzYZb

— Prateek R Dubey (@PRDMovieReviews) December 17, 2019