हद से ज्यादा गंदी फिल्म! Sex और Intimate Scenes है भर-भर के, एक्ट्रेस भूल गई शर्म, YouTube पर देखें बिल्कुल फ्री

Best Film Full Of Sex Scenes: यहां आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बोल्डनेस की सारी हद पार कर दी थी और फुल सेक्स और इंटीमेट इस फिल्म में दिए थे. फिल्म अपने रिलीज के समय काफी विवाद में भी रही थी. सीन और इंटीमेट सीन्स से भरी इस फिल्म को आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.

By: chhaya sharma | Published: September 26, 2025 3:59:19 PM IST

Adult Film Bhouri Full Of Sex
Adult Film Bhouri Full Of Sex

Best Movie Full Of Intimate Scenes: ओटीटी (OTT) पर कई सारी वेब सीरीज और फिल्में हैं, जिसके गंदे सेक्स सीन और इंटीमेट सीन्स भर-भर कर दिए गए हैं और इन फिल्मों और वेब सीरीज को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया है, ऐसे में यहां हम आपको एसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस की हदें पार कर दी थी और शर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी थी. इस फिल्म के रिलीज पर काफी विवाद भी हुआ था

सेक्स और इंटीमेट सीन से भरी है फिल्म “भौरी”(Film ‘Bhouri’ Full Of Sex And Intimate Scenes)

हम बात कर रहे हैं 9 साल पहले 2016 में रिलीज फिल्म ‘भौरी’ की, जिसकी कहानी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इसमें महिलाओं से जुड़ी परेशानियों को दिखाया गया है, इस फिल्म की कहानी तो लोगों को नहीं पसंद आई, लेकिन सेक्स और इंटीमेट सीन्स की वजह से इस फिल्मने खूब सुर्खियां बटोरी और फिल्म की खूब आलोचना भी हुई। फिल्म ‘भौरी’ अपने रिलीज के समय बुरी तरह से पिठी थी, लेकिन ऑटीटी पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने हर जगह तहलका मचा दिया था. फिल्म में एक्ट्रेस के सेक्स सीन और इंटिमेट सीन देख हर कोई दंग रह गया था.

महिलाओं की आजादी पर आधारित है फिल्म ‘भौरी’ की कहानी (‘Bhouri’ Story Based On Women’s Freedom)

फिल्म “भौरी” की कहानी 23 साल की एक खूबसूरत गांव की लड़की पर आधारीत हैं, जिसकी खूबसूरती का गांव का हर आदमी दिवाना है, लेकिन उसकी शादी एक आदमी से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद उसका पति बीमार हो जाता हैं, जिसके बाद  गांव का शक्तिशाली नेता भौरी को पाने की जीतोड़ कोशिश करता है। इसके बाद, जो फिल्में आगे दिखाया गया हैं, वो बेहद खोफनाक है. कहानी दिलचस्प है और महिलाओं की आजादी और अधिकार को लेकरआवाज उठाती है। फिल्म में दिए गए हद से ज्यादा बोल्ड सीन को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

एडल्ट फिल्म ‘भौरी’ की स्टारकास्ट (Adult Film ‘Bhouri’ Starcast) 

सेक्स और इंटीमेट सीन्स से भरी फिल्म ‘भौरी’ में माशा पौर (Masha Paur),शक्ति कपूर (Shakti Kapoor), आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi), रघुबीर यादव (Raghubir Yadav), मोहन जोशी (Mohan Joshi), विक्रांत राय (Vikrant Rai) और कुनीका (Kunika) जैसे कई सारे बेहतरीन कलाकार नजर आए थे और फिल्म में इन सभी अदाकारी बेहद जबरदस्त थी. अगर आप भी फिल्म भौरी देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे इस फिल्म को 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसे बिल्कुल न देखें


