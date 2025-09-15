फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश
Home > मनोरंजन > ओटीटी > फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश

फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश

क्या आप जानते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने फिल्म में हद से ज्यादा गंदे और Intimate Scene दिए थे. इसके बाद वह रातों रात पॉपुलर हो गई थी. एक्ट्रेस ने अपनी लाज शर्म तक छोड़ दी थी.

By: chhaya sharma | Last Updated: September 15, 2025 1:13:04 PM IST

shilpa shukla Bold Scene In Film BA pass
shilpa shukla Bold Scene In Film BA pass

बॉलीवुड की ऐसी फिल्म, जिसमें एक्ट्रेस ने इंटीमेट और Sex Scene देते हुए अपनी हद पार कर दी थी और इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस, रातों-रात स्टार बन गई थी। फिल्म में एक्ट्रेस के ऐसे बोल्ड सीन देख हर किसी की आखें फटी की फटी रह गई थी। शर्म हया छोड़ एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए थे।

बोल्ड एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला ने दिए हद से ज्यादा बोल्ड सीन

हम बात कर रहे हैं शिल्पा शुक्ला (Shilpa Shukla) की, जिन्होंने 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) में हंद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे।  इस फिल्म में शिल्पा शुक्ला ने अपने हुस्न के जलवों और अदाओं से हर किसी को मदहोश कर दिया था और एक्ट्रेस इस फिल्म में सेक्स और इंटीमेट सीन (Intimate Scene) देकर रातों-रात स्टार बन गई थीं. फिल्म ‘बीए पास’ में शिल्पा शुक्ला शादाब कमाल के साथ इंटीमेट होती नजर आई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म में इतने ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए हैं कि 18 साल की उम्र से छोटे लोग इसे नहीं देख सकते है और ना ही ये फिल्म फैमिली के साथ देखने लायक है।

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) की कहानी भी बेहद जबरदस्त है, जो लोगों को काफी पसंद भी आई थी और फिल्म को अच्छे रिव्यूज भी दिए गए थे। फिल्म को 1.75 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और इसे 720 थिएटर्स में 1700 शोज के साथ रिलीज किया था. फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) ने पहले  हफ्ते में 4.5 करोड़ का ताबतोड़ कलेक्शन  और ओवरऑल कलेक्शन 6 करोड़ था। फिल्म को डायरेक्ट अजय बहल ने किया था और इस फिल्म में शिल्पा शुक्ला (Shilpa Shukla)  और शादाब कमाल के साथ राजेश शर्मा, गीता अग्रवाल और दिब्येन्दु भट्टाचार्य मुख्य भूमिका में नजर आए थे। 

कहां देख सकते हैं फिल्म बीए पास?

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) ओटीटी के कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, इसे आप  जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर देख सकते हें और सब्सक्रिप्शन के साथ अमेजन प्राइम पर भी देेख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म ‘बीए पास’ आपको युट्यूब, गूगल प्ले और एप्पल टीवी पर भी आसानी से देखने को मिल सकती है।  

Tags: BA pass Intimate SceneFilm BA passshilpa shuklaShilpa Shukla Sex Scene
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश
फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश
फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश
फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश