फिल्म में गंदे और Sex Scene देकर रातों-रात स्टार बन गई थी ये एक्ट्रेस! हीरो के साथ Intimate होते हुए खो बैठी थी होश

बॉलीवुड की ऐसी फिल्म, जिसमें एक्ट्रेस ने इंटीमेट और Sex Scene देते हुए अपनी हद पार कर दी थी और इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस, रातों-रात स्टार बन गई थी। फिल्म में एक्ट्रेस के ऐसे बोल्ड सीन देख हर किसी की आखें फटी की फटी रह गई थी। शर्म हया छोड़ एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए थे।

बोल्ड एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला ने दिए हद से ज्यादा बोल्ड सीन

हम बात कर रहे हैं शिल्पा शुक्ला (Shilpa Shukla) की, जिन्होंने 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) में हंद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। इस फिल्म में शिल्पा शुक्ला ने अपने हुस्न के जलवों और अदाओं से हर किसी को मदहोश कर दिया था और एक्ट्रेस इस फिल्म में सेक्स और इंटीमेट सीन (Intimate Scene) देकर रातों-रात स्टार बन गई थीं. फिल्म ‘बीए पास’ में शिल्पा शुक्ला शादाब कमाल के साथ इंटीमेट होती नजर आई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म में इतने ज्यादा बोल्ड सीन्स दिए हैं कि 18 साल की उम्र से छोटे लोग इसे नहीं देख सकते है और ना ही ये फिल्म फैमिली के साथ देखने लायक है।

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) की कहानी भी बेहद जबरदस्त है, जो लोगों को काफी पसंद भी आई थी और फिल्म को अच्छे रिव्यूज भी दिए गए थे। फिल्म को 1.75 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और इसे 720 थिएटर्स में 1700 शोज के साथ रिलीज किया था. फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) ने पहले हफ्ते में 4.5 करोड़ का ताबतोड़ कलेक्शन और ओवरऑल कलेक्शन 6 करोड़ था। फिल्म को डायरेक्ट अजय बहल ने किया था और इस फिल्म में शिल्पा शुक्ला (Shilpa Shukla) और शादाब कमाल के साथ राजेश शर्मा, गीता अग्रवाल और दिब्येन्दु भट्टाचार्य मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

कहां देख सकते हैं फिल्म बीए पास?

फिल्म ‘बीए पास’ (B.A. Pass) ओटीटी के कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, इसे आप जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर देख सकते हें और सब्सक्रिप्शन के साथ अमेजन प्राइम पर भी देेख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म ‘बीए पास’ आपको युट्यूब, गूगल प्ले और एप्पल टीवी पर भी आसानी से देखने को मिल सकती है।