बॉलीवुड का वो सुपर विलन जिसने पाकिस्तान को आंखों में आंख डालकर दी चेतावनी, अफगानिस्तान के बीहड़ में जाकर की शूटिंग, कौन है वो?

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फिरोज खान, जो 70-80 के दशक में एक हैंडसम हीरो के रूप में जाने जाते थे. फिर समय के साथ उन्होंने अपना खलनायक रूप दिखाया. वो अपने किरदार को पर्दे पर इस कदर जीवंत कर देते थे कि लोग उन्हें देख डर जाया करते हैं. अभिनय के अलावा फिरोज खान अपनी निजी जिंदगी के लिए भी खूब जाने जाते थे. उनके कुछ ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं. चलिए जानते हैं सबकुछ.
अभिगानिस्तान में जाकर लहराया परचम
फिरोज खान अपनी फिल्म ‘धर्मात्मा’ की शूटिंग के लिए सीधे अफगानिस्तान के बिहड़ों में पहुंच गए. उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर ये फैसला लिया था. वो पहले ऐसे इंडियन डायरेक्टर बने जिन्होंने वहां कैमरा लगाया. उस वक्त जहां बाकी डायरेक्टर्स के लिए गोरेगांव की फिल्म सिटी ही स्विट्जरलैंड बन जाती थी. वहीं, इस दिग्गज अभिनेता को अफगानिस्तान के कबीले वाले
बैकग्राउंड डांसर लग रहे थे.
हॉलीवुड के रोल को ठुकराया
दिवंगत अभिनेता फिरोज खान ने हॉलीवुड का एक बड़ा रोल सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था, क्योंकि वह किसी विदेशी फिल्म में
साइड एक्टर बनकर नहीं. बल्कि अपने देश में राजा बनकर जीना चाहते थे. और आज वह किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं.
पाकिस्तान में मच गया था हलचल
साल 2006 में अभिनेता एक फिल्म के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान गए. वहां महफिल में एक पाकिस्तानी एंकर ने भारत के मुसलमानों के हालात पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी. इस पर फिरोज खान का खून खौल उठा. उन्होंने भरे मंच पर माइक थामकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया के सामने कह दिया कि हमारा हिंदुस्तान एक महान और सेकुलर देश है जहां मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बनते हैं और आपकी क्या हालत है? यह पूरी दुनिया देख रही है। नतीजा क्या हुआ? इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने घबराकर उनके वहां आने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया.
2009 में दुनिया को कह दिया अलविदा
फिरोज खान की आखिरी फिल्म साल 2007 में आई थी, जिसका नाम ‘वेलकम’ था. यह फिल्म उस साल की हिट हुई थी. इसके बाद 27 अप्रैल 2009 को एक्टर का निधन हो गया था.
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