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पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, अफगानिस्तान के बीहड़ में की शूटिंग, बॉलीवुड के इस विलेन की कहानी है दिलचस्प

Feroz Khan: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता फिरोज खान को उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है. एक बार उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. चलिए जानते हैं वो कहानी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 25, 2026 3:05:35 PM IST

फिरोज खान
फिरोज खान


फिरोज खान 70-80 के दशक में बॉलीवुड के हैंडसम हीरोज में गिने जाते थे. वक्त के साथ उन्होंने खलनायक के किरदार भी निभाए और अपनी दमदार अदाकारी से उन्हें यादगार बना दिया. पर्दे पर उनका अंदाज इतना प्रभावी था कि दर्शक उनके किरदार से खौफ खाने लगते थे. फिल्मों के अलावा उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी चर्चा में रहे हैं.

अफगानिस्तान के बीहड़ इलाकों में पहुंचे

फिरोज खान अपनी फिल्म ‘धर्मात्मा’ की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बीहड़ इलाकों तक पहुंच गए थे. उन्होंने जोखिम उठाकर वहां फिल्म की शूटिंग की और ऐसा करने वाले शुरुआती भारतीय निर्देशकों में शामिल रहे. उस दौर में ज्यादातर फिल्में स्टूडियो या फिल्म सिटी तक सीमित रहती थीं, लेकिन फिरोज खान ने असली अफगान माहौल को पर्दे पर उतारा.

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विदेशी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे

फिरोज खान ने हॉलीवुड का एक बड़ा ऑफर इसलिए ठुकरा दिया था, क्योंकि वह विदेशी फिल्म में साइड रोल करने के बजाय अपने देश में मुख्य भूमिका निभाना चाहते थे.

पाकिस्तान को दिया था करारा जवाब

साल 2006 में फिल्म प्रमोशन के लिए पाकिस्तान पहुंचे फिरोज खान ने एक कार्यक्रम में भारत के मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई. उन्होंने मंच से भारत की धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर सवाल उठाए. उनके इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ और पाकिस्तान में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई.

फिरोज खान की आखिरी फिल्म ‘वेलकम’ थी, जो 2007 में रिलीज हुई और सफल रही. इसके दो साल बाद 27 अप्रैल 2009 को उनका निधन हो गया.

यह खबर भी पढ़ें: Mahakavya Shri Ramayan Katha Review: बकवास एक्टिंग और खराब VFX का संगम है ‘रामायण’, सीता के रूप में अंजलि अरोड़ा लगीं बेकार

Tags: feroz khan
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