Home > मनोरंजन > जब फिरोज खान के गुस्से से सहम उठी थीं हेमा मालिनी, सेट पर ही लात मारकर तोड़ डाला था एक्ट्रेस का मेकअप बॉक्स; जानिए वो किस्सा

जब फिरोज खान के गुस्से से सहम उठी थीं हेमा मालिनी, सेट पर ही लात मारकर तोड़ डाला था एक्ट्रेस का मेकअप बॉक्स; जानिए वो किस्सा

Feroz Khan: फिरोज खान सिनेमाई दुनिया के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार थे. एक बार अभिनेता फिल्म के सेट पर इतना गुस्सा हो गए थे, कि उन्होंने हेमा मालिनी के मेकअप बॉक्स को लात मारकर तोड़ डाला था. जानिए वो किस्सा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 10, 2026 5:23:52 PM IST

फिरोज खान और हेमा मालिनी
फिरोज खान और हेमा मालिनी


साल 1975 में रिलीज हुई ‘धर्मात्मा’ की शूटिंग के दौरान एक ऐसा पल आया, जिसने सेट का माहौल बदल दिया था. दिवंगत अभिनेता फिरोज खान का गुस्सा इतना भड़क उठा था कि हेमा मालिनी सहम उठी थीं. बताया जाता है कि फिरोज खान ने एक्ट्रेस के मेकअप बॉक्स को तोड़ डाला था. आखिर क्या हुआ था ऐसा. चलिए जानते हैं. 

हेमा मालिनी ने बताई थी सच्चाई

बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने ‘इंडियन आइडल 15’ में एक खुलासा किया था. अभिनेत्री ने सुपरस्टार फिरोज खान के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए. अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म ‘धर्मात्मा’ के गाने ‘क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो’ की शूटिंग के दौरान फिरोज खान नाराज हो गए और गुस्से में किसी चीज़ को लात मार दी, जिसे बाद में उन्होंने उनका मेकअप बॉक्स समझा.

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मांगी थी माफी 

हेमा मालिनी ने फरदीन खान द्वारा उनके और फिरोज खान के बारे में साझा की गई एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई थी. उन्होंने बताया, ‘यह ‘क्या खूब लगती हो, बड़ी खूबसूरत दिखती हो’ गाने की शूटिंग के दौरान की बात है. फिरोज खान जी एक बहुत ही जोशीले फिल्म निर्माता थे, और गाने के अंत में एक धमाके के दृश्य के दौरान, पृष्ठभूमि में कुछ लोग हंस रहे थे, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में किसी चीज को लात मार दी. बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह मेरा मेकअप बॉक्स था.’ इस अफरा-तफरी के कारण फिल्म की शूटिंग लगभग आधे दिन के लिए रुक गई. उन्होंने मजाक में आगे कहा, टउसके बाद दो दिनों तक सन्नाटा छाया रहा क्योंकि हर कोई डर गया था. जब उन्हें पता चला कि वह मेरा मेकअप बॉक्स था, तो उन्होंने माफी मांगी.’

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Tags: feroz khanhema malini
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