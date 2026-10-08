बच जाती Nana Patekar की जान अगर…, देर रात 2:30 बजे किया था दोस्त को मैसिज; लेकिन नींद में हो गई बड़ी गलती

Nana Patekar Death: मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के चीफ डॉ. शेखर साल्कर ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि नाना पाटेकर, जिन्होंने गुरुवार सुबह 5:20 बजे आखिरी सांस ली, उसने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले एक दोस्त से कहा था कि उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है. क्योंकि पाटेकर ने उन्हें सुबह-सुबह टेक्स्ट किया था, इसलिए उनके दोस्त समय पर मैसेज नहीं देख पाए. डॉक्टर ने कहा कि जब तक वो उनके पास वापस आए, तब तक पाटेकर सांस लेने के लिए हांफ रहे थे. डॉ. साल्कर ने आगे कहा कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले पाटेकर को उनके घर पर CPR दिया गया था, जबकि CPR जारी था. हालांकि, उन्होंने कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया, जो 45 मिनट तक चलती रहीं. मेडिको-लीगल फॉर्मैलिटीज़ पूरी हो गई हैं, और गोवा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-मॉर्टम किया जाएगा.

मौत से कुछ घंटे पहले किया था कॉल

नाना पाटेकर ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले दोस्त को टेक्स्ट किया था. जी हाँ! नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर को सुबह करीब 2:30 बजे अपने दोस्त को टेक्स्ट किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. हालांकि, आधी रात होने की वजह से उनका दोस्त उनसे तुरंत बात नहीं कर पाया और सुबह करीब 4 बजे ही उनका जवाब आया.

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दोस्त ने नहीं देखा मैसिज

डॉ. शेखर ने मीडिया को बताया, ‘असल में, हमें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उन्होंने सुबह करीब 2:30 बजे अपने दोस्त को टेक्स्ट किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अजीब लग रहा है. उन्हें बाईं तरफ दर्द हो रहा था. रात होने की वजह से, मुझे लगता है कि दोस्त को मैसेज ठीक से समझ नहीं आया. इसलिए, उन्होंने सुबह करीब 4 बजे उनसे बात की, और वो लगभग हांफ रहे थे. उन्हें पसीना आ रहा था. फिर उन्होंने अपने केयरटेकर को भेजा, जो पास में ही रहते हैं.

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