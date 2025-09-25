तलवे चाट…शर्म और हया भूलीं यह कंटेस्टेंट, 61 साल की कुनिका को कर दिया बेइज्जत!

Bigg Boss 19 New Promo: बिग बॉस 19 में बवाल और ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जहां एक तरफ कुनिका सदानंद बेबाक तरह से अपने मुद्दे उठा रही हैं. वहीं, फरहाना (Farrhana Bhatt) कभी बसीर अली (Baseer Ali) तो कभी अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) से भिड़ती नजर आ रही हैं. लेकिन, लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच गंदा झगड़ा देखने को मिलने वाला है. जहां फरहाना गुस्से में आकर 61 साल की कुनिका को तलवे चाटने वाला बता देंगी.

बिग बॉस 19 में फरहाना और कुनिका की हुई लड़ाई

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का हाल में सोशल मीडिया पर नया प्रोमो रिलीज किया गया है. इस प्रोमो में सभी घरवाले असेंबली रूम में बैठे नजर आ रहे हैं. जहां कुनिका अपनी बात रखते हुए कह रही हैं कि कल हमने फरहाना में सेल्फिशनेस की हद देखी है. इसके बाद सीन गार्डन एरिया का शिफ्ट हो जाता है, जहां फरहाना चिल्लाकर कुनिका (Kunickaa Sadanand) से बात करती हुई कहती हैं कि आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कीजिए.

प्रोमो में देखा जा सकता है कि फरहाना की बात पर कुनिका जवाब कहती हैं मैं जो करना चाहूंगी वो करुंगी. मेरी मर्जी. जिसके बाद कुछ तो ऐसा होता है जिसपर फरहाना और भड़क जाती हैं. साथ ही गुस्से में कहती हैं, अपनी फिल्मों में रखिए यहां मेरे साथ नहीं बकवास कीजिए. इतना ही नहीं, फरहाना आगे कहती हैं अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने हैं आपको.

फरहाना ने क्रॉस कर दी लिमिट!

I think Kunica ji talking about Farhana sacrificing ration for Captaincy and thats why called her selfish Full Support To Kunika Ji🔥🔥🔥#BiggBoss19 #BB19 #KunickaaSadanand #FarhanaBhatt pic.twitter.com/iJ6BBP7xLO — Truth Slayer (@TruthSlayer_24) September 24, 2025

बिग बॉस 19 के प्रोमो में देखा जा सकता है कि फरहाना (Farrhana Bhatt Bigg Boss) के गुस्से के बाद कुनिका एक्टिंग करती दिखाई देती हैं. जिसपर फरहाना और भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके लेवल पर आई न तो वीकेंड में आपका पूरा खानदान आएगा कुनिका (Kunickaa Sadandan Bigg Boss). फरहाना का गुस्सा देख कुनिका भी आगे जवाब देती हैं और उन्हें पॉटी माउथ बुलाती हैं. बिग बॉस का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस को अब इंतजार है कि वीकेंड का वार पर सलमान खान (Salman Khan Bigg Boss) इसपर क्या रिएक्शन देते हैं.