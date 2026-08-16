‘मेरे पिता कन्वर्टेड मुस्लिम हैं…’ काफिर कहने वालों पर भड़कीं फारिया अब्दुल्ला, फफक कर रो पड़ीं एक्ट्रेस

मशहूर तेलुगु अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला हैदराबाद के श्री महांकालेश्वर अम्मावरी मंदिर में बोनालू फेस्टिवल में शामिल हुईं थीं. इसी के बाद से लोग उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद इस उत्सव में शामिल होने पर आपत्ति जता रहे हैं और उन्हें भला बुरा कह रहे हैं. इसी पर उन्होंने जवाब दिया है. वह बोलते बोलते खूब रोने लगीं, जिसका वीडियो इंटरने पर वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस ने क्या कहा?

अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, ‘मेरे पापा एक कन्वर्टेड मुस्लिम हैं भाई. क्या तुम समझते हो इसका क्या मतलब है? उन्होंने इस्लाम इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें यह धर्म पसंद था.’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, एक्टर ने आगे कहा, ‘अगर कोई मुझे पाल-पोसकर बड़ा कर रहा होता, मुझे किसी धर्म की अच्छी बातें दिखा रहा होता क्योंकि उन्हें वह इतना पसंद था कि वे उसे अपनाना चाहते थे, तो मेरी परवरिश कैसी होती. मैंने हमेशा इस्लाम में अच्छाई देखी है. मैं सच में तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें चाहता हूं भाई.’

काफिर कहने वालों को दिया जवाब

फारिया अब्दुल्ला ने बताय कि उन्हें बोनालु उत्सव में शामिल होने पर लोग उन्हें काफिर कह रहे हैं. उन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए, फ़ारिया ने कहा कि वह नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगी. उन्होंने कहा, जो कोई भी मुझसे नफरत करता है, जो कोई भी सोचता है कि मैं गलत जा रही हूं, काफिर हूं. आप जो भी कहना चाहते हैं, मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं भाई.’ एक्ट्रेस ने आगे बोला कि वो उनके लिए प्यार, एकता और शांति के लिए प्रार्थना करती हैं. और ट्रोलिंग के बावजूद प्यार फैलाने के अपने फैसले को उन्होंने विरोध और क्रांति का प्रतीक बताया.

अल्लाह का मतलब समझाया

एक्ट्रेस ने आगे अल्लाह का मतलब समझाया. उन्होंने बताया, ‘जब मैं बच्ची थी, तो मैंने अपनी मां से पूछा, ‘अल्लाह, यह शब्द क्या है? इसका क्या मतलब है?’ उन्होंने बस इतना कहा कि इसका मतलब है रोशनी. इसका मतलब है हर जगह सब कुछ एक साथ. आप हर जगह हर चीज से एक साथ किसी चीज़ को कैसे अलग कर सकते हैं?’

बोनालु उत्सव से एक्ट्रेस का वीडियो हुआ था वायरल

फारिया अब्दुल्ला 10 अगस्त को मिरालम मंडी के श्री महांकालेश्वर अम्मावरी मंदिर में बोनालू फेस्टिवल में शामिल हुईं. इस दौरान वह पारंपरिक कपड़े पहनकर बोनम उठाया और भक्तों के साथ जश्न मनाय. मंदिर में डप्पू बीट्स पर उन्होंने डांस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था.

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