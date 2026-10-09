‘डायरेक्टर ने कमरे में बुलाया, फिर देर रात तक…’ जब बिग बॉस की इस हसीना संग हुई रूह कंपा देने वाली घटना, खुद एक्ट्रेस ने किया खुलासा

‘बिग बॉस 19’ से चर्चा में आईं एक्ट्रेस फरहाना भट्ट अभी हाल ही में ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में दिखी थीं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक डरावना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में काम दिलाने के बहाने उन्हें मुंबई बुलाया गया और फिर वह एक संदिग्ध स्थिति में फंस गईं. एक्ट्रेस के मुताबिक, उस रात उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था.

एक्ट्रेस संग उस रात क्या हुआ था?

दैनिक भास्कर से बातचीत में फरहाना ने बताया कि करियर की शुरुआत में एक महिला ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म में काम दिलाने का भरोसा दिया था. महिला ने फोन करके उन्हें मुंबई बुलाया और कहा कि शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है. साथ ही, उनके रहने के लिए होटल में इंतजाम होने की बात भी कही गई थी. लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद हालात उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकले. फरहाना के मुताबिक, उन्हें होटल ले जाने के बजाय एक कथित डायरेक्टर के घर पहुंचा दिया गया.

रखी गई खतरनाक शर्त

फरहाना भट्ट ने बताया कि रात में उन्हें पढ़ने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. उसमें ऐसी शर्तें लिखी थीं, जिनके मुताबिक कलाकारों को कई हफ्तों तक डायरेक्टर के फार्महाउस पर रहना पड़ता. कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ही उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ. उन्होंने तुरंत उस महिला को फोन किया, जिसने उन्हें मुंबई बुलाया था.

डायरेक्टर ने कमरे में बुलाया

एक्ट्रेस के मुताबिक, इसी दौरान कथित डायरेक्टर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया. इस स्थिति से वह काफी डर गई थीं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी. फरहाना ने उस रात का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें कमरे में देर रात तक बैठाकर रखा गया था. उन्हें खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक फूलदान हाथ में उठा लिया. उन्होंने अपनी दोस्त से भी कह दिया था कि अगर कुछ गलत हुआ, तो वह खुद को बचाने के लिए हमला कर देंगी.

फिर ऐसे हुई वापसी

फरहाना भट्ट ने बताया कि उन्होंने कथित डायरेक्टर पर दबाव बनाया और अपने साथ अपनी दोस्त की वापसी की टिकट का इंतजाम करवाया. इसके बाद दोनों सुरक्षित श्रीनगर लौट आईं. एक्ट्रेस ने बताया कि बाद में उन्हें पता चला कि वह कथित डायरेक्टर पहले भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका था. उस पर प्रोड्यूसर्स से पैसे लेकर गायब होने की बात भी सामने आई थी. फरहाना का मानना है कि अगर वह उस समय सतर्कता नहीं बरततीं, तो स्थिति और खतरनाक हो सकती थी.

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