Home > मनोरंजन > Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक

Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक

BAFTA 2026: भारत ने BAFTA 2026 में एक गर्व का पल मनाया, जब मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बच्चों और परिवार के लिए मशहूर बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीता. फरहान अख्तर के सपोर्ट में बनी इस इमोशनल ड्रामा ने आर्को, लिलो एंड स्टिच और ज़ूट्रोपोलिस 2 जैसी मज़बूत इंटरनेशनल नॉमिनीज़ को हराया.

By: Heena Khan | Published: February 23, 2026 9:47:22 AM IST

farhan akhtar film boong BAFTA 2026
farhan akhtar film boong BAFTA 2026


BAFTA 2026: भारत ने BAFTA 2026 में एक गर्व का पल मनाया, जब मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग ने बच्चों और परिवार के लिए मशहूर बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीता. फरहान अख्तर के सपोर्ट में बनी इस इमोशनल ड्रामा ने आर्को, लिलो एंड स्टिच और ज़ूट्रोपोलिस 2 जैसी मज़बूत इंटरनेशनल नॉमिनीज़ को हराया. यह जीत भारतीय सिनेमा के लिए, खासकर नॉर्थईस्ट की फिल्मों के लिए एक बड़ी कामयाबी है. यह दिखाता है कि भारत के इलाके की सीधी-सादी और सच्ची कहानियां दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकती हैं. आपको बता दें कि फरहान अख्तर अपनी पत्नी शिबानी दांडेकर के साथ इस सेरेमनी में शामिल हुए, जिससे यह जीत और भी खास हो गई.

You Might Be Interested In

बूंग के बारे में

लक्ष्मीप्रिया देवी की डायरेक्ट की हुई, बूंग एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मणिपुर में सोशल और पॉलिटिकल टेंशन के समय में रहता है. टाइटल का मतलब मणिपुरी में “छोटा लड़का” है. फिल्म में बूंग की कहानी है, जिसका रोल गुगुन किपगेन ने किया है, जो अपने परिवार को फिर से मिलाना चाहता है. उसे लगता है कि अपने खोए हुए पिता को घर लाने से उसकी मां, मंदाकिनी (बाला हिजाम ने) फिर से खुश हो जाएंगी. अपने सबसे अच्छे दोस्त राजू, जिसका रोल अंगोम सनामातुम ने किया है, उसकी मदद से बूंग अपने पिता की तलाश में बॉर्डर वाले शहर मोरेह जाता है और म्यांमार भी चला जाता है.

तारीफों की आई बाढ़ 

सितंबर 2025 में सिनेमा में रिलीज़ होने से पहले, बूंग को कई इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में दिखाया गया था. इसका प्रीमियर 2024 में टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हुआ और बाद में इसे इंडियन फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ मेलबर्न, MAMI मुंबई फ़िल्म फ़ेस्टिवल और वारसॉ इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में दिखाया गया, जहां इसे क्रिटिक्स से तारीफ़ मिली.

You Might Be Interested In

El Mencho: कौन था एल मेंचो? जिसको मैक्सिको सेना ने दी दर्दनाक मौत, जानें उस खूनी रात को क्या-क्या हुआ

You Might Be Interested In
Tags: BAFTA 2026Boongfarhan akhtarmanipur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक
Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक
Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक
Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म ने किया कमाल! भारत के नाम पहला BAFTA अवॉर्ड; मणिपुरी की दिखाई झलक