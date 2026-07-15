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आखिर क्यों गुमनाम हो गई ये एक्ट्रेस? कभी इस हसीना के लिए डायरेक्टर्स में लगी रहती थी होड़, फिर एक आदत ने बर्बाद कर दिया

Farah Naaz: बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री है, जो एक समय शोहरत की बुलंदियों पर थीं. उनकी दमदार अदाकारी और खूबसूरती ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था. लेकिन एक गंदी आदत ने एक्ट्रेस का करियर का बर्बाद कर दिया था. चलि जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 15, 2026 5:17:09 PM IST

फराह नाज
फराह नाज


मनोरंजन की दुनिया बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है. लेकिन इसके पीछे कई गहरे राज भी हैं, जिससे लोग अनजान हैं. आज हम आपको अपने समय की एक चर्चित अभिनेत्री फराह नाज की कहानी बताने जा रहे हैं. 80 के दशक में अभिनेत्री ने ‘नसीब अपना अपना’, ‘यातीम’ जैसी हिट फिल्में दी थीं. एक वक्त ऐसा था कि डायरेक्टर्स में उन्हें कास्ट करने की होड़ लगी रहती थी. लेकिन फराह नाज की एक ऐसी आदत थी, जिसने उनके करियर को बर्बाद कर दिया. 

शादी के बदल गई जिंदगी

90 का दशक आते-आते फराह नाज की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया. साल 1996 में फराह नाज ने अभिनेता बिंदु दारा सिंह से शादी कर ली. शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना शुरू कर दिया. बताया जाता है कि इसी दौरान उनका झुकाव आध्यात्म और धार्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगा. फिर इसके बाद धीरे-धीरे पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़े और 6 साल बाद 2002 में दोनों का रिश्ता टूट गया. जिस शादी से नई शुरुआत की उम्मीद थी, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक अध्याय बन गया.

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फिल्में मिलना हो गईं बंद

फिल्मों से लंबे समय तक दूरी बनाने के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं. क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड भी बदल चुका था. नई अभिनेत्रियों की एंट्री हो चुकी थी और फराह नाज को पहले जैसे बड़े किरदार मिलने बंद हो गए थे. 

एक आदत ने सबकुछ बिगाड़ दिया

रिश्ता टूटने और काम ना मिलने की वजह से वह गुस्सैल स्वभाव की हो चुकी थी. इस वजह से डायरेक्टर्स भी उन्हें काम देने से कतराने लगे, क्योंकि उनके इस आदत की बहुत चर्चा थी. इसके बाद 2003 में फराह नाज ने अभिनेता सुमित सहगल से दूसरी शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत क. फिर उन्होंने अपने परिवार और बेटे की परवरिश को प्राथमिकता दी और फिल्मी दुनिया को पूरी तरह से लगभग छोड़ दिया.

यह खबर भी पढ़ें: आमिर खान की दुल्हनियां नहीं हैं हिंदू, खुद अभिनेता ने किया खुलासा; तीसरी शादी पर बवाल के बाद तोड़ी चुप्पी

Tags: bollywoodFarah Naaz
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