Home > मनोरंजन > Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा

Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा

Dhanashree Verma House Tour: फराह खान हाल ही में धनश्री वर्मा के घर पहुंचीं। व्लॉग में उन्होंने न सिर्फ पेंटिंग की तारीफ की बल्कि ये भी बताया कि युजवेंद्र चहल उन्हें मैसेज करते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 22:56:31 IST

Dhanashree Verma House Tour
Dhanashree Verma House Tour

Farah Khan Latest Vlog: बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan), जिन्होंने हमेशा अपनी खुली और सहज पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीता है, इस बार अपने कुक दिलीप के साथ एक और खास व्लॉग लेकर आई हैं। इस बार वह डांसर और यूट्यूबर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के घर पहुंचीं, जहाँ उन्होंने सिर्फ खाना बनाया ही नहीं, बल्कि दोनों ने एक खुली और दोस्ताना बातचीत भी की। फराह ने धनश्री के घर में बने एक पेंटिंग ‘लव बर्ड्स’ की खूब तारीफ की, जो देखने में बहुत दिलचस्प और अर्थपूर्ण थी। जिसपर धनश्री ने जवाब देते हुए कहा कि, “लव बर्ड्स… मैनिफेस्टिंग”, जिस पर फराह ने मुस्कुराते हुए कहा, “बहुत बहादुर है तू।”
 
जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, फराह ने अचानक उस विषय का जिक्र किया जो पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है, उनके एक्स-हसबैंड युजवेंद्र चहल के बारे में। फराह ने हंसते हुए कहा, “मैं युजवेंद्र चहल के भी टच में हूं… वो मुझे मैसेज करता है, मुझे ‘मां’ बोलता है।” इस पर धनश्री ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, “लवली… स्वीट।” यह सीन वाकई दिल को छू लेने वाला था। 

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

फराह ने ट्रोलिंग को लेकर किए सवाल

फिर आगे फराह ने पूछा, “ट्रोलिंग बंद हुई?” धनश्री ने हिम्मत से जवाब दिया, “मुझे पता नहीं, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती हूं।” फराह ने गले लगाकर उनकी यह मजबूती और आत्म-सम्मान की तारीफ की, यह कहते हुए, “ध्यान देना भी नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया।” इसके अलावा फराह के कुक दिलीप ने भी इस दौरान ढेर सारी मस्ती की।

ये हैं धनश्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

करियर की बात करें तो धनश्री वर्मा ने व्लॉग में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि अब वो अपने रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को लेकर काम कर रही हैं। साथ ही, रिलीज के बारे में बताया कि ये शो 5 सितंबर से प्राइम वीडियो पर शुरू होने वाला है। इसके अलवा वो तेलुगु फिल्म ‘अकसम दती वास्तावा’ में भी नजर आने वाली हैं।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

Tags: Dhanashreedhanashree vermayuzvendra chahalYuzvendra Chahal WIFE
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा
Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा
Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा
Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?