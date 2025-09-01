Dhanashree Verma के घर पहुंचीं फराह खान, चहल से जुड़े मैसेज का किया खुलासा

Farah Khan Latest Vlog: बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan), जिन्होंने हमेशा अपनी खुली और सहज पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीता है, इस बार अपने कुक दिलीप के साथ एक और खास व्लॉग लेकर आई हैं। इस बार वह डांसर और यूट्यूबर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के घर पहुंचीं, जहाँ उन्होंने सिर्फ खाना बनाया ही नहीं, बल्कि दोनों ने एक खुली और दोस्ताना बातचीत भी की। फराह ने धनश्री के घर में बने एक पेंटिंग ‘लव बर्ड्स’ की खूब तारीफ की, जो देखने में बहुत दिलचस्प और अर्थपूर्ण थी। जिसपर धनश्री ने जवाब देते हुए कहा कि, “लव बर्ड्स… मैनिफेस्टिंग”, जिस पर फराह ने मुस्कुराते हुए कहा, “बहुत बहादुर है तू।”



जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, फराह ने अचानक उस विषय का जिक्र किया जो पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है, उनके एक्स-हसबैंड युजवेंद्र चहल के बारे में। फराह ने हंसते हुए कहा, “मैं युजवेंद्र चहल के भी टच में हूं… वो मुझे मैसेज करता है, मुझे ‘मां’ बोलता है।” इस पर धनश्री ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, “लवली… स्वीट।” यह सीन वाकई दिल को छू लेने वाला था।

फराह ने ट्रोलिंग को लेकर किए सवाल

फिर आगे फराह ने पूछा, “ट्रोलिंग बंद हुई?” धनश्री ने हिम्मत से जवाब दिया, “मुझे पता नहीं, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती हूं।” फराह ने गले लगाकर उनकी यह मजबूती और आत्म-सम्मान की तारीफ की, यह कहते हुए, “ध्यान देना भी नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया।” इसके अलावा फराह के कुक दिलीप ने भी इस दौरान ढेर सारी मस्ती की।

ये हैं धनश्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

करियर की बात करें तो धनश्री वर्मा ने व्लॉग में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि अब वो अपने रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को लेकर काम कर रही हैं। साथ ही, रिलीज के बारे में बताया कि ये शो 5 सितंबर से प्राइम वीडियो पर शुरू होने वाला है। इसके अलवा वो तेलुगु फिल्म ‘अकसम दती वास्तावा’ में भी नजर आने वाली हैं।

