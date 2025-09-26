दो फिल्मों से निकाली गई दीपिका पादुकोण पर फराह खान ने कसा तंज, 8 घंटे की शिफ्ट वाली बात का उड़ाया मज़ाक

Farah Khan takes a dig at Deepika Padukone: बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों तब से सुर्ख़ियों में हैं जबसे उन्हें फिल्म ‘कल्कि 2′(Kalki 2) से निकाले जाने की खबरें सामने आई हैं. इससे पहले दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म ‘स्पिरिट’ से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था. दीपिका ने संदीप से फिल्म के लिए ज्यादा फीस के साथ-साथ ये शर्त रखी थी कि वो एक दिन में केवल आठ घंटे की शिफ्ट ही करेंगी, उससे ज्यादा वो एक दिन में काम नहीं करेंगी. इस बात से संदीप रेड्डी वांगा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने दीपिका को फिल्म से निकाल दिया था. अब दीपिका की फिल्मों में आठ घंटे वाली शिफ्ट को लेकर फिल्ममेकर फराह खान (farah Khan) ने भी उनपर तंज कसा है.

फराह बोलीं-दीपिका बस आठ घंटे शूट करती है…

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि फराह अपने यूट्यूब vlog के लिए एक्टर रोहित सराफ एक घर पहुंचीं. फराह अपने vlog में स्टार्स के किचन में जाकर अपने कुक दिलीप के साथ वीडियो शेयर करती हैं. रोहित सराफ वाले एपिसोड में एक्टर ने खुद बताया कि उनकी पहली बार कैमरे के सामने आई हैं और इसके लिए उन्होंने हां कहने में एक साल का वक्त लगा दिया. फराह ने रोहित को इसका जवाब देते हुए कहा, हां इतना टाइम तो दीपिका पादुकोण ने नहीं लगाया मुझे हां बोलने में. फराह की ये बात सुनकर उनके कुक दिलीप ने पूछा, मैम दीपिका पादुकोण मैम कब आएंगी हमारे शो पर? फराह ने इस बात का जवाब देते हुए मजाक में कहा, जिस दिन तू गांव जाएगा न, वो उस दिन आएगी. इसके बाद फराह ने दीपिका पर तंज कसते हुए कहा, दीपिका पादुकोण अब सिर्फ आठ घंटे शूट करती हैं,उसको शो पे आने का टाइम नहीं है.

दो बड़ी फिल्मों से बाहर हो गईं दीपिका

बता दें कि दीपिका सितंबर 2024 में एक बेटी की मां बनी थीं. मई 2025 में ये खबरें आईं कि वह प्रभास स्टारर स्पिरिट से बाहर हो गईं हैं. इसके बाद सितंबर 2025 में ये खबरें आ गईं कि दीपिका नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2 से भी बाहर हो गई हैं. इसके हीरो भी प्रभास थे. मेकर्स ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि कल्कि 2 जैसी फिल्में कमिटमेंट से ज्यादा डिजर्व करती हैं.