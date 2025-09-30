क्या दीपिका पादुकोण से बिगड़ गए फराह खान के रिश्ते, फिल्ममेकर ने खुद बताई सच्चाई

Deepika Padukone farah Khan fall Out: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और फराह खान (farah Khan) के बीच अनबन की खबरों से हर कोई हैरान है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने इन्स्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.ये खबरें तब उड़ीं जब फराह ने अपने यूट्यूब ब्लॉग में दीपिका के आठ घंटे की शिफ्ट वाले कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया था. इन खबरों के सामने आने के बाद फराह खान ने अपना रिएक्शन दिया है.

फराह खान ने बताई सच्चाई

फराह ने कहा, मैं आप सबको बता दूं कि हम पहले से ही एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं. हम दोनों ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर शूटिंग के दौरान ये तय कर लिया था कि हम इन्स्टाग्राम के जरिए एक-दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट मैसेज या कॉल करेंगे. हम इन्स्टाग्राम पर एक-दूसरे को बर्थडे तक विश नहीं करते क्योंकि दीपिका को ये सब पसंद नहीं है. साथ ही मेरा आठ घंटे की शिफ्ट वाला कमेंट दीपिका पर तंज नहीं था. मैं दिलीप को बताना चाहती थी कि वो भी 8 घंटे की शिफ्ट करे क्योंकि वो सिर्फ 2 घंटे ही काम करता है.

फराह ने आगे कहा, कोई नहीं जानता कि मैं पहली शख्स थी जो दीपिका की बेटी को देखने पहुंची थी जब वो पैदा हुई थी. हर चीज इन्स्टाग्राम और पैप्स के लिए नहीं होती. ये फेक कंट्रोवर्सी बनाने का न्यू ट्रेंड बंद होना चाहिए. इससे पहले ये खबरें उड़ीं कि करण जौहर और मैंने आयुष शर्मा को रेड कारपेट पर इग्नोर किया जबकि रियलटी में हम उनसे पहले ही मिल चुके थे.ये सब बातें लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो भगवान का शुक्र है कि मैं फोन कॉल पर ही लोगों से सब क्लियर कर लेती हूं ताकि कोई गलतफहमी न हो लेकिन लोगों को ये सब करना बंद कर देना चाहिए.



क्या था दीपिका-फराह का मामला?

दरअसल हाल ही में फराह ने यूट्यूब ब्लॉग में के लिए एक्टर रोहित सराफ एक घर पहुंचीं. फराह अपने vlog में स्टार्स के किचन में जाकर अपने कुक दिलीप के साथ वीडियो शेयर करती हैं. रोहित सराफ वाले एपिसोड में एक्टर ने खुद बताया कि उनकी पहली बार कैमरे के सामने आई हैं और इसके लिए उन्होंने हां कहने में एक साल का वक्त लगा दिया. फराह ने रोहित को इसका जवाब देते हुए कहा, हां इतना टाइम तो दीपिका पादुकोण ने नहीं लगाया मुझे हां बोलने में. फराह की ये बात सुनकर उनके कुक दिलीप ने पूछा, मैम दीपिका पादुकोण मैम कब आएंगी हमारे शो पर? फराह ने इस बात का जवाब देते हुए मजाक में कहा, जिस दिन तू गांव जाएगा न, वो उस दिन आएगी. इसके बाद फराह ने कहा, दीपिका पादुकोण अब सिर्फ आठ घंटे शूट करती हैं,उसको शो पे आने का टाइम नहीं है.

क्या है आठ घंटे की शिफ्ट वाला मामला?

कुछ समय पहले दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म ‘स्पिरिट’ से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था. दीपिका ने संदीप से फिल्म के लिए ज्यादा फीस के साथ-साथ ये शर्त रखी थी कि वो एक दिन में केवल आठ घंटे की शिफ्ट ही करेंगी, उससे ज्यादा वो एक दिन में काम नहीं करेंगी. इस बात से संदीप रेड्डी वांगा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने दीपिका को फिल्म से निकाल दिया था.इसके बाद हाल ही में दीपिका नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2’ से भी बाहर कर दी गई हैं.