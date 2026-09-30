‘सलमान भाई ने बोला ना…’ , फराह खान ने फोटोग्राफर्स याद दिलाई भाईजान की नसीहत; कही ये बात

सलमान खान ने हाल ही में ‘बिग बॉस 20’ में एक्टर्स की गलत एंगल से फोटो लेने पर पैपराजी को फटकार लगाई थी. अब निर्माता फराह खान ने भी फोटोग्राफर्स को नसीहत देते हुए सलमान की बात याद दिलाई. साथ ही पैप्स से बोला कि गलत एंगल से फोटोज ना लें. देखें वीडियो.

फराह खान ने क्या कहा?

हाल ही में मुंबई में घूमने के दौरान, फराह खान को फोटोग्राफरों ने देखा. उन्होंने उनसे पूछा, ‘तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कौन आया है?; जब फोटोग्राफरों ने कहा कि वे उनकी फोटो खींचने आए हैं, तो फराह ने उन्हें एक नज़र से टाल दिया. बाद में वह मुड़ीं और उनसे कहा कि उन्हें गलत तरीके से फोटो न खींचे. उन्होंने कहा, ‘सलमान भाई ने कहा था पीछे से फोटो मत खींचो. अपना कैमरा घुमाओ.’

सलमान ने बिग बॉस में क्या कहा था?

बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में , सलमान ने मशहूर लोगों की गलत तरीके से तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफरों को बुरा-भला कहा था. उन्होंने कहा, ‘और फिर एक शॉट जो वे पीछे से लेते हैं, जो किसी भी हीरोइन को पसंद नहीं आता? कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उनका क्या जिन्हें यह पसंद नहीं है? मैंने हाल ही में देखा कि सई मांजरेकर इस मामले में बहुत अजीब थीं, नेहा धूपिया ने इसका विरोध किया. मेरी अपनी भतीजी, वह चल रही थी, और वे पीछे से तस्वीरें खींचते रहे. और कैप्शन में क्या लिखा था? अंदाज़ा लगाओ कि वह कौन है. वे कौन होते हैं ऐसा करने वाले?’

उन्होंने आगे कहा, ‘जब ऐसा हो, तो पलटकर उन्हें थप्पड़ मारो। उनसे कहो कि वे अपनी मां या बहन की ऐसी ही फोटो खींचकर तुम्हें दिखाएं. घटिया लोग. वे हर फंक्शन में ऐसा करते हैं. यह कैसी सोच है? 90% लड़कियां जिन्हें मैं जानता हूं और जो अब माँ बन गई हैं, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं चाहा और अब भी नहीं चाहतीं. मैं इन लड़कों को देखना चाहता हूँ जो ये फोटो खींचते हैं। एक बार जब मुझे पता चल जाएगा कि वे कौन हैं…’

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