क्या इस हसीना के पास सच में है कोई सुपर पावर? हर लड़की को चाहिए ये कमाल का टैलेंट

अंकिता लोखंडे टीवी और बॉलीवुड की चमकती स्टार हैं, उनका मेकअप टैलेंट सुपरपावर जैसा है, क्योंकि वे बिना मिरर के भी परफेक्ट लिपस्टिक तो लगा ही लेती है साथ ही साथ...

By: Anuradha Kashyap | Published: October 5, 2025 8:00:00 AM IST

अंकिता लोखंडे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की एक चमकती हुई स्टार हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज हर किसी के लिए इन्सिप्रेशन बन चुकी हैं. अंकिता की पर्सनैलिटी बेहद अट्रैक्टिव है और उनकी स्माइल लोगों का ध्यान खींच लेती है. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अंकिता जैसे ही कोई पोस्ट करती हैं, फैन्स उनकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं. अंकिता सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फैशन और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं, उनकी मेकअप स्टाइल और आउटफिट्स अक्सर चर्चा में रहते हैं.

 सुपर पावर की तरह है उनका मेकअप टैलेंट

हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट @potaciumpandey पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया गया कि अंकिता लोखंडे के पास शायद कोई सुपरपावर है. वीडियो में बताया गया कि अंकिता बिना मिरर के भी लिपस्टिक लगा सकती हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब यह बताया गया कि अंकिता बिना मिरर के लाइनर भी पूरी तरह से परफेक्ट लगा लेती हैं. इसे सुनकर सभी लोग और भी चौंक गए, क्योंकि आमतौर पर लोग मिरर में देखकर भी लाइनर सही से नहीं लगा पाते. सोशल मीडिया पर फैन्स इस वीडियो पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं; कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि अंकिता सिर्फ स्टाइलिश नहीं हैं, बल्कि उनके पास ऐसा टैलेंट है जो किसी सुपरपावर से कम नहीं हैं.

कौन है अंकिता लोखंडे और क्या रहा उनका वर्क फ्रंट 

अंकिता लोखंडे टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ से की थी, जिसमें उन्होंने अर्चना का किरदार निभाया. यह रोल हर घर में फेमस हुआ, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली. इसके अलावा, उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि ‘मणिकर्णिका’, ‘द क्वीन ऑफ झांसी’ और ‘बागी 3’. हाल ही में उन्हें ‘लाफ्टर शेफ्स’ पर देखा गया था. अंकिता ने विक्की जैन से दिसंबर को शादी की थी.

