रील लाइफ का हीरो, रियल लाइफ में बना मर्डर मिस्ट्री का शिकार; कुछ ही दिन पहले पत्नी ने छोड़ी दुनिया, फिर जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया!

फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो किसी फिल्मी ड्रामे से भी ज्यादा भयानक और हैरान करने वाली होती हैं. कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था जब कन्नड़ फिल्मों के उभरते हुए अभिनेता और यूट्यूबर सतीश वज्र (Satish Vajra) की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. मात्र 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सतीश की यह मौत अपने पीछे कई खौफनाक राज छोड़ गई. आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के पीछे की पूरी और चौंकाने वाली दास्तान.

बेंगलुरु का वह खौफनाक दिन

बेंगलुरु के आरआर नगर (Rajarajeshwarinagar) इलाके में रहने वाले एक्टर सतीश वज्र का खून से लथपथ शव उनके ही घर में मिला था. घटना का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक और पड़ोसियों ने उनके घर के दरवाजे के पास खून के धब्बे देखे. दरवाजा अंदर से बंद था और जब शक होने पर आसपास के लोगों ने खिड़की से झांककर देखा और सीसीटीवी फुटेज खंगाली, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. सतीश फर्श पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े थे. उनके शरीर, गले और पेट पर चाकू से गोदने के गहरे निशान थे.

कन्नड सिनेमा का उभरता सितारा थे वज्र सतीश

कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दुर के रहने वाले सतीश वज्र ने कन्नड़ फिल्म ‘लैगोरी’ (Lagori) से बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए जिनकी काफी सराहना हो रही थी. एक्टर सोशल मीडिया व यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहते थे. फिल्मों के साथ-साथ अपनी आजीविका चलाने के लिए वे बेंगलुरु में एक सैलून भी चलाते थे, जहां अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उनके प्रशंसक आते-जाते थे. वह कन्नड़ अभिनेता प्रज्वल देवराज के फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे.

पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी पत्नी

पुलिस जांच में जैसे ही परतें खुलने लगीं तो इस हत्या के पीछे का जो कारण सामने आया, उसने सबको झकझोर कर रख दिया. इस घटना से कुछ महीने पहले ही सतीश की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. सतीश ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसके बाद से दोनों परिवारों में मनमुटाव चल रहा था. पत्नी के परिवारवालों का यह भी आरोप था कि सतीश उसे ठीक से नहीं रखता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सतीश की पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए उसके अपने ही साले (सुदर्शन) ने इस खौफनाक कत्ल की साजिश रची थी. सुदर्शन अपने एक अन्य रिश्तेदार (नगेंद्र) के साथ योजना बनाकर सतीश के घर पहुंचा था.

भागने की फिराक में थे आरोपी, पुलिस के हत्थे चढ़े

घटना के बाद से ही आरोपी फरार होने की फिराक में थे, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सुरागों के आधार पर मुख्य आरोपी और सतीश के पूर्व साले सुदर्शन समेत दो लोगों को धर दबोचा. पूछताछ में यह साफ हो गया कि पारिवारिक रंजिश और बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था.

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