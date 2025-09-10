Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > फेमस क्रिकेटर ने भेजी Nude Photo…’ रियलिटी शो Rise and Fall में आई कंटेस्टेंट Anaya Bangar किया चौका देने वाला खुलासा

Famous Cricketer Send Nude Photo To Anaya Bangar: अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' (Rise and Fall) में आई कंटेस्टेंट अनाया बांगड़, जो पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर (Sanjay Bangar) की बेटी है, उन्होंने एक फेमस क्रिकेटर को लेकर चौका देने वाला खुलासा किया है और कहा हैं कि वो फेमस क्रिकेटर मुझे अपनी गंदी तस्वीरें (Nude Photo) भेजता था।

Published: September 10, 2025 14:30:44 IST

Rise and Fall contestant Anaya Bangar : अमेज़न MX Player पर शुरु हुए नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ की शुरुआत शनिवार 6 सितंबर से हुआ है और इसे अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। यह धमाकेदार शो अपने टेलीकास्ट से ही खबरों में बना हुआ है और इस शो में आए सभी कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हाल ही में जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा अटेंशन मिला है वो हैं अनाया बांगड़, जिन्होंने शो में बेहद शॉकिंग बयान दिया है और वो अब इस वजह से खबरों का हॉट टॉपिक बनी हुई है। 

‘राइज एंड फॉल’ की कंटेस्टेंट अनाया बांगड़ ने फेमस क्रिकेटर को लेकर किया चौकाने वाला खुलासा 

दरअसल, अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ (Rise and Fall) में कई कंटेस्टेंट आए हैं, जो शो में अपनी निजी जिंदगी पर खुलकर बात कर रहे हैं। इनमें से एक है अनाया बांगड़ (Anaya Bangar), जो पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर (Sanjay Bangar) की बेटी हैं। अनाया बांगड़ पहले लड़का थी, लेकिन बाद में वो लड़की बन गईं है। रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ ने कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए, उन्होंने बताया कि एक फेमस क्रिकेटर ने उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी अश्लील तस्वीर भेजी थी। अनाया बांगड़ का ये शॉकिंग बयान अब पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर जगह बेहद हलचल मच गई है।

अनाया बांगड़ को न्यूड फोटो बेजता था ये फेमस क्रिकेटर

अनाया बांगड़ (Anaya Bangar) ने  रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ (Rise and Fall) में  बाकी कंटेस्टेंट से बात करते हुए कहा- “मैं पिछले साल नवंबर में ट्रांसवुमन के तौर सबके सामने आई और दिसंबर-जनवरी में मैंने सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट डालना शुरु किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेटर ने मुझे ऐड किया, लेकिन हमारी कोी बातचीत नहीं हुए, फिर उसने सीधे अपनी फोटो मुझे भेज दी। फिर इस बातचीत के दौरान एक कंटेस्टेंट ने अनाया बांगड़ से पूछा ‘न्यूड फोटो (Nude Photo) ?’, तो अनाया ने जवाब में कहा- ‘ खुद समझ लो।’ इसके बाद जब कंटेस्टेंट्स ने  अनाया बांगड़ से पूछा पूछा कि क्या वो उस क्रिकेटर को जानती थीं, तो अनाया ने कहा- ‘उसे सब जानते हैं।’ अब अनाया का यह चौका देने वाला  बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह  फैल रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो फेमस क्रिकेटर कौन

अनाया बांगड़ ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को मौका देने की करी अपील

बता दें कि अनाया बांगड़ खुद भी क्रिकेट खेल चुकी हैं और वो क्रिकेट में वापसी की ख्वाहिश भी रखती हैं और आगे चलकर महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं। अनाया बांगड़ ने इसके लिए ICC (International Cricket Council) और BCCI (Board of Control for Cricket in India) से इस बात की अपील की है और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को मौका देने का कहा है।  

