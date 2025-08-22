Home > मनोरंजन > Jaswinder Bhalla Died: मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन, मोहाली में ली अंतिम सांस…पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

Jaswinder Bhalla Death News: पंजाबी सिनेमा के जाने-माने हास्य अभिनेता और दिग्गज कलाकार जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह (22 अगस्त) मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 22, 2025 09:03:00 IST

Jaswinder Bhalla Death News: पंजाबी सिनेमा के जाने-माने हास्य अभिनेता और दिग्गज कलाकार जसविंदर भल्ला का शुक्रवार सुबह (22 अगस्त) मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। दिग्गज अभिनेता काफी समय से अस्वस्थ थे। 

कई पंजाबी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बालोंगी श्मशान घाट पर होगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों और साथी कलाकारों के आने की उम्मीद है। उनके निधन की खबर से पंजाबी फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसक गहरे सदमे में हैं।

23 अगस्त को होगा अंतिम संस्कार

कई पंजाबी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बालोंगी श्मशान घाट पर होगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रशंसकों और साथी कलाकारों की एक बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है।

जसविंदर भल्ला कौन थे?

अपने अनोखे हास्य अंदाज और यादगार किरदारों के लिए मशहूर भल्ला ने पंजाबी मनोरंजन जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन की खबर से पंजाबी फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

भल्ला उन प्रतिष्ठित सितारों में से एक थे जिन्होंने पंजाबी सिनेमा में कॉमेडी को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और मजाकिया संवादों ने हर पीढ़ी के दर्शकों को प्रभावित किया और अनगिनत चेहरों पर मुस्कान बिखेरी।

भल्ला ने गड्डी चलदी है चलंगा मारके, गोलक बुगनी बैंक ते बटुआ, मेल करादे रब्बा, जट्ट एंड जूलियट, कैरी ऑन जट्टा, जिंद जान और बैंड बाजे जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय से दिल जीता।

