‘उर्फी जावेद ने लिए थे 1 लाख रुपये’, CJP प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा दावा! अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत

यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक बार फिर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बार फैजान ने दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाते हुए उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं.

हाथों में शिकायत की लिखित कॉपी दिखाते हुए फैजान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने दिल्ली के डीसीपी कार्यालय में अभिजीत दीपके के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है. फैजान का सीधा आरोप है कि उन पर जो हमला हुआ था, वो किसी और ने नहीं बल्कि दीपके के इशारे पर उनके गुर्गों ने ही करवाया था. फैजान का दावा है कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत भी मौजूद हैं.

‘पुलिस तुरंत करे गिरफ्तार’

फैजान अंसारी का कहना है कि इससे पहले भी पुणे और औरंगाबाद में उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, और इन दोनों ही मामलों में बाकायदा FIR दर्ज है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिजीत दीपके को फौरन गिरफ्तार किया जाए.

शिकायत में फैजान अंसारी ने लिखा, ‘मैं आज मुंबई से दिल्ली डीसीपी के पास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की लिखित शिकायत करने आया हूं। अभिजीत दीपके एक पाकिस्तानी एजेंट है. उमर खालिद का समर्थक है, जिसने कहा था, ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे।’ बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटीज को अभिजीत दीपके ने पैसे देकर जंतर-मंतर बुलाया था.’

उसमें आगे लिखा, ‘उर्फी जावेद ने 1 लाख रुपए लिए थे और पूनम पांडे ने 20 हजार रुपए लिए थे. मैं यह चाहता हूं कि उमर खालिद की तरह अभिजीत दीपके को भी जेल होनी चाहिए. आप प्लीज तुरंत एफआईआर करके इसे जेल भेजो. अभिजीत दीपके देश का माहौल बिगाड़ रहा है और अगर इसे नहीं रोका गया, तो यह भारत में दंगे-फसाद भी करवा देगा.’

उर्फी ने नाराजगी जताई

वहीं, फैजान के दावे पर भड़कते हुए उर्फी जावेद ने कहा कि जो आदमी यह क्लेम कर रहा है न यह फैजान अंसारी यह वही इंसान है जिसने बोला था कि उर्फी ट्रांसजेंडर है. उन्होंने कहा, ‘अरे, यह बहुत ही मीडिया-हंग्री इंसान है और 1 लाख रुपए? तू जाकर पता कर कि मैं एक रील का कितना चार्ज करती हूं! मैं 1 लाख रुपए में एक रील डाल दूंगी? और बिना किसी कारण के? हे भगवान.’

जून में भी दर्ज कराई थी गंभीर शिकायत

गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब फैजान अंसारी ने CJP प्रमुख पर निशाना साधा हो. इससे पहले जून महीने में भी उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) पुलिस कमिश्नर दफ्तर में दीपके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ‘पाकिस्तानी आतंकियों’ से कनेक्शन का आरोप: उस वक्त फैजान ने आरोप लगाया था कि अभिजीत दीपके के संबंध उमर खालिद और कुछ ‘पाकिस्तानी आतंकियों’ के साथ हैं.

उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास दीपके की कुछ ऐसी तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट मौजूद हैं जो इन रिश्तों को साबित करती हैं, और वे बहुत जल्द इन्हें सबके सामने लाएंगे. अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फैजान ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराकर सीधे तौर पर दीपके पर हमला करवाने का आरोप मढ़ दिया है.