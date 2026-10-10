फैसल शेख ने रचाई शादी! मदीना संग शेयर कीं निकाह की तस्वीरें, फैंस को दिया सरप्राइज

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैसल शेख यानी मिस्टर फैसू ने अपनी शादी की पुष्टि कर दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सऊदी अरब के मदीना में हुए निकाह की तस्वीरें शेयर कीं. फैसू ने बताया कि निकाह में उनका पूरा परिवार मौजूद था. उन्होंने फैंस से इस नए सफर के लिए कपल को दुआओं में याद रखने की अपील भी की.

निकाह की तस्वीरें साझा कीं

फैसल शेख ने मदीना संग अपनी निकाह की कई प्यारी तस्वीर साझा की हैं. इसमें दोनों काफी खूबसूरत लग रहे हैं. दोनों अलग-अलग पोज देकर प्यारी तस्वीरें क्लिक कराते दिख रहे हैं.

फैसू ने लिखा प्यारा कैप्शन

तस्वीरें शेयर करते हुए फ़ैसू ने लिखा, ‘और हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया’ (कुरान 78:8). उन्होंने आगे कहा, ‘अल्हम्दुलिल्लाह, एक सपना सच हो गया. खूबसूरत शहर मदीना में निकाह, मेरे पूरे परिवार के साथ. शब्दों से परे एक आशीर्वाद.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखना क्योंकि हम इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत एक साथ कर रहे हैं. अल्लाह हमारी शादी को कभी न खत्म होने वाले प्यार और बरकत से नवाज़े. आमीन.’

एक नजर फैसू के करियर पर

फैसू शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से मशहूर हुए और भारत के पॉपुलर डिजिटल क्रिएटर्स में से एक बन गए. अभी इंस्टाग्राम पर उनके 33 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. बाद में उन्होंने म्यूज़िक वीडियो और टेलीविज़न पर अपनी पहचान बनाई, जिसमें खतरों के खिलाड़ी 12 और द 50 शामिल हैं .

यह खबर भी पढ़ें: ‘आज उन्होंने मैसेज नहीं किया’, नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन; शेयर किया पुराना वीडियो