Aamir khan: ‘अफेयर था, नाजायज बच्चा भी है…’, आमिर खान को लेकर किसने किया हैरान कर देने वाला खुलासा, सुन उड़ जाएंगे आपके होश!

Faisal Khan Revealation: उस समय वह किरण के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे। मेरे पिता ने दो शादियाँ कीं। मेरी चचेरी बहन ने भी दो शादियाँ कीं, तलाक हुआ, फिर शादी हुई, तलाक हुआ, फिर दोबारा शादी हुई। तो मैं अक्सर कहती थी, 'तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो?'

Published By: Ashish Rai
Published: August 18, 2025 20:51:57 IST

 Faisal Khan Revealation: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों अपने परिवार के खिलाफ दिए गए ‘विवादित’ बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में फैजल खान ने खुलासा किया है कि उनके भाई आमिर का एक विवाहेतर संबंध था। इतना ही नहीं, फैजल ने यह भी दावा किया है कि सुपरस्टार का एक नाजायज बच्चा भी है।

फैजल खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उन्होंने आमिर खान और उनके परिवार के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा- ‘जब मैं अपने परिवार से नाराज़ था, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। मेरा परिवार बार-बार मुझे शादी कर लेने, शादी कर लेने के लिए कह रहा था। बहुत दबाव था। मैंने चिट्ठी में परिवार के हर सदस्य के बारे में लिखा था, तुम क्या हो, तुम क्या हो।’

‘एक नाजायज बच्चा भी है’

फैजल खान ने कहा- ‘मेरी बहन निखत की तीन बार शादी हो चुकी है, आमिर खान की रीना से शादी हुई और फिर उनका तलाक हो गया। फिर उनका जेसिका हाइन्स के साथ रिश्ता था, जिनसे उनका एक नाजायज बच्चा है, वो भी शादी से बाहर।’ उस समय वह किरण के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे। मेरे पिता ने दो शादियाँ कीं। मेरी चचेरी बहन ने भी दो शादियाँ कीं, तलाक हुआ, फिर शादी हुई, तलाक हुआ, फिर दोबारा शादी हुई। तो मैं अक्सर कहती थी, ‘तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो?’

क्या है असली मामला?

स्टारडस्ट की 2005 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आमिर खान का ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइन्स के साथ अफेयर था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आमिर ने जेसिका को गर्भपात कराने की भी सलाह दी थी। हालाँकि, जेसिका ने बच्चे का गर्भपात नहीं कराया। हालाँकि, आमिर ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था।

जेसिका हाइन्स के अपने बेटे के पिता होने के दावे पर आमिर ने क्या कहा?

वहीं, फिल्म निर्माता करण जौहर के टॉक शो ‘कॉफ़ी विद करण’ में आमिर खान ने कबूल किया था कि उन्होंने रिश्ते में धोखा दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी किसी रिश्ते में किसी को धोखा दिया है या एक ही समय में दो लोगों को डेट किया है? इस पर आमिर ने जवाब दिया, ‘हाँ।’

