OTT पर धमाका: 70 मिनट बाद शुरू होता है खेल, चौंकाने वाले ट्विस्ट ने बनाई फिल्म को भारत की नंबर 1

Must Watch Thriller Film On OTT: आजकल ओटीटी पर रोजाना कुछ न कुछ नया आता रहता है, ऐसे में आज हम बात करेगें एक ऐसी फिल्म की, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है,जिसकी कहानी लोग खूब पसंद कर रहे हैं..

Best Thriller Film On OTT: आज के बदलते समय में लोगों के बीच ओटीटी एक नया चेहरा बन कर सामने आया है OTT पर रोजाना कुछ न कुछ नया आता रहता है, और लोग उन्हें खूब पसंद भी करतें हैं। इसी तरह OTT पर आजकल एक फिल्म खूब धुम मचा रही है और आते ही इस मुवी ने टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह अपनी जगह पक्की कर ली है आइए जानतें है ,इसकी कहानी।

OTT पर बनी नंबर 1

साल 2025 में OTT पर यूं तो बहुत सारी फिल्में आयीं लेकिन इनमें से एक फिल्म आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने भी इस मूवी को देखा सब तारीफ के पुल ही बांधे हैं, सबसे खास बात है कि ओटीटी पर आते ही इस फिल्म ने टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है और ट्रेंड कर रही है. हम आपको जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है मारीसन (Maareesan) जो एक तमिल भाषी ड्रामा फिल्म है,जिसकी शुरूवात एक चोर की कहाना से शुरू होती है जिसका नाम दयालन है और उसका काम सिर्फ लोगों को ठगना और चोरी करना है, इस किरदार को फहद फासिल (Fahadh Faasil ) ने निभाया है.

फिल्म की कहानी

मारीसन (maareesan) तमिल भाषा में बनी एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक चोर की कहानी है, जिसका किरदार फहद फासिल ने निभाया है इसमे फहद फासिल (Fahadh Faasil ) और वडिवेलु (Vadivelu) लीड किरदारों की भुमिका में नजर आते हैं, फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि चोरी के एक आरोप में पुलिस दयालन को पकड़ लेती है और फिर दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत देकर छोड़ देती है लेकिन दयालन अपनी आदत से मजबूर है और वह पुलिस की पकड़ से छूटते ही मोबाइल व वह बाइक की चोरी करता है, इसके बाद वह एक घर में चोरी करने के इरादे से घुसता है और वह घर में एक बुढ़े आदमी वेलायुधम (Vadivelu) को देखता है, जिसका एक हाथ जंजीर से बंधा होता है और वह आदमी दयालन को बताता है कि बेटे ने उसे बांधा है, क्योंकि उसने भूलने की बीमारी है,उस आदमी ने दयालन से कहा कि अगर वह उसे यहां से बाहर निकलने में मदद करेगा तो तुम्हें पैसे मिलेगे, इस बात से लालच में आकर दयालन उसे बाहर निकाल देता है,लेकिन एक बार एटीएम से पैसे निकालते समय दलायन को पता चलता है कि वेलायुधम के अकाउंट में 25 लाख रुपये हैं।

आईएमडीबी रेटिंग और कलाकार

इस फिल्म की शुरूआत भले ही साधारण लग सकती है,लेकिन लगभग 70 मिनट के बाद फिल्म की कहानी एकदम से अलग हो जाती है ,तमिल भाषा में फिल्म’ मारीसन’ (Maareesan) 22 अगस्त, 2025 को ओटीटी(OTT) के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और रिलिज होते ही लोगों की फेवरेट बन गई वहीं सिर्फ कुछ ही घंटों में यह मूवी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी । फहद फासिल (Fahadh Faasil ) और वडिवलु(Vadivelu के शानदार अभिनय में बनी मारीसन (maareesan) का डायरेक्शन सुधीश शंकर ने किया है। आईएमडीबी (Imdb) पर मारीसन को 10 में से 7.5 रेटिंग मिली है. यह मूवी नेटफ्लिक्स पर साउथ भाषाओं के साथ हिंदी में भी मौजूद है