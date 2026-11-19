Jaden Lamy Dating Rumour Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों हॉलीवुड की एक कथित लव स्टोरी खूब वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ के 28 साल के बेटे जेडेन स्मिथ को खुद से 54 साल बड़ी फ्रेंच फैशन एंटरप्रेन्योर मिशेल लैमी से प्यार हो गया है. इंटरनेट पर दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें वे हाथ थामे और किस करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ पोस्ट में दोनों की सगाई होने तक का दावा किया गया है. लेकिन क्या वाकई जेडेन स्मिथ ने 82 साल की फैशन आइकन के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है? फैक्ट चेक में इस वायरल कहानी की हकीकत क्या है, चलिए जानें.

क्या जेडन और मिशेल सच में डेटिंग कर रहे हैं?

इस वायरल सोशल मीडिया अफवाह में अभी कोई सच्चाई नहीं है. ABC 10 न्यूज़ की एक फैक्ट-चेक रिपोर्ट के मुताबिक, जेडन स्मिथ और मिशेल लैमी के अफेयर या सगाई की पुष्टि करने वाला कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है. कुछ वायरल तस्वीरें AI की मदद से बनाई गई थीं, जबकि कुछ को डिजिटली बदला गया है. न तो जेडन और न ही मिशेल ने अपने रिश्ते के बारे में कोई ऑफिशियल बयान दिया है. इसलिए, उनके डेटिंग या सगाई की अफवाहों पर विश्वास करना गलत होगा.

कैसे शुरू हुई यह अफवाह?

यह अफवाह 9 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट से शुरू हुई. इसमें दावा किया गया कि जेडन स्मिथ मिशेल लैमी का आशीर्वाद लेने उनके घर गए थे. शुरुआत में, इस मुलाकात को फैमिली अफेयर बताया गया, लेकिन जल्द ही एक और सोशल मीडिया अकाउंट ने दावा किया कि उनकी सगाई हो गई है.

इसके बाद, कथित रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगे. दोनों के हाथ पकड़े और किस करते हुए विजुअल्स ने कहानी को और हवा दी. लेकिन, एक फैक्ट चेक ने इन तस्वीरों के असली होने पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि वे नकली थीं या डिजिटली बदली हुई थीं.

मिशेल लैमी कौन हैं?

मिशेल लैमी एक मशहूर फ्रेंच फैशन एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट और परफॉर्मर हैं. उनका खास स्टाइल फैशन इंडस्ट्री की पहचान है. उनके सोने के दांत, खास ज्वेलरी और यूनिक मेकअप स्टाइल अक्सर उन्हें खबरों में बनाए रखते हैं. फैशन की दुनिया में आने से पहले, मिशेल ने लॉ की पढ़ाई की और एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर के तौर पर काम किया. बाद में वह लॉस एंजिल्स चली गईं और फैशन बिजनेस में अपनी पहचान बनाई. वह अमेरिकन फैशन डिजाइनर रिक ओवेन्स की पत्नी हैं. उन्होंने 2006 में शादी की और साथ मिलकर क्रिएटिव कंपनी ओवेन्सकॉर्प बनाई.

जेडन स्मिथ कौन हैं?

जेडन स्मिथ हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और जाडा पिंकेट स्मिथ के बेटे हैं. उन्होंने 2006 में अपने पिता के साथ फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस से एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद वह जैकी चैन के साथ द कराटे किड में दिखे, जिससे उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिली. जेडन म्यूज़िक की दुनिया में भी एक्टिव हैं, जिसमें जस्टिन बीबर के हिट गाने नेवर से नेवर में भी उनका काम शामिल है.