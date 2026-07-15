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Dilip Joshi TMKOC Exit Rumours: जेठा लाल ने छोड़ दिया तारक मेहता शो? मेकर्स ने बताया गायब होने का असली सच

Dilip Joshi TMKOC Exit Fact Check: क्या सच में 'तारक मेहता...' को अलविदा कह रहे हैं जेठालाल? शो से अचानक गायब होने पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, फैंस के लिए सामने आया बड़ा सच.

By: Shivani Singh | Published: July 15, 2026 8:55:36 PM IST

क्या सच में 'तारक मेहता...' को अलविदा कह रहे हैं जेठालाल? शो से अचानक गायब होने पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, फैंस के लिए सामने आया बड़ा सच.
क्या सच में 'तारक मेहता...' को अलविदा कह रहे हैं जेठालाल? शो से अचानक गायब होने पर मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, फैंस के लिए सामने आया बड़ा सच.


तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में पिछले करीब 18 सालों से ‘जेठालाल’ बनकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे दिग्गज अभिनेता दिलीप जोशी के शो छोड़ने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस खबर के सामने आने के बाद से ही शो के करोड़ों फैंस काफी परेशान थे और उन्हें शो का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा था. हालांकि, अब इस मामले पर शो के मेकर्स की तरफ से बड़ी सफाई सामने आई है. आइये जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है…

आपको बता दें कि मेकर्स ने इन तमाम अटकलों और अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि दिलीप जोशी शो का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और उनके शो से अलग होने की कोई योजना नहीं है.

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कहानी की मांग है जेठालाल का गायब होना

आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक, पिछले कुछ एपिसोड्स से शो में जेठालाल का न दिखना सिर्फ मौजूदा स्क्रिप्ट और कहानी का एक हिस्सा है, न कि शो को हमेशा के लिए उनका अलविदा कहना. मेकर्स के इस खुलासे के बाद उन लाखों-करोड़ों फैंस ने राहत की सांस ली है, जो बचपन से जेठालाल के किरदार को देखते हुए बड़े हुए हैं और जिनके लिए वह हर रात मुस्कुराने की वजह बनते हैं.

हालांकि मेकर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर इन अफवाहों का खंडन कर दिया गया है, फिर भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इन चर्चाओं से एक बात तो साफ है कि भारतीय टेलीविजन के इस सबसे पसंदीदा किरदार से देश का दर्शक दिल से जुड़ा हुआ है.

जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी पहली पसंद नहीं थे

शुरुआत में, दिलीप जोशी को ‘चंपकलाल’ (बापूजी) का रोल ऑफर किया गया था. उन्होंने इसे ठुकरा दिया और इसके बजाय ‘जेठालाल’ का रोल चुना. दिलीप जोशी 18 साल पहले शो की शुरुआत से ही इससे जुड़े हुए हैं. दर्शकों के बीच जेठालाल का किरदार सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक माना जाता है. खबरों के मुताबिक, वह शो के सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले एक्टर्स में से एक हैं और हर एपिसोड के लिए लगभग ₹1.5 लाख से ₹2 लाख कमाते हैं. प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ भी उनके अच्छे प्रोफेशनल और पर्सनल संबंध हैं.

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में कई अहम एक्टर्स ने शो छोड़ दिया है. इनमें शैलेश लोढ़ा (असली तारक मेहता), भव्य गांधी और राज अनादकट (असली टप्पू), नेहा मेहता (असली अंजलि भाभी) और गुरुचरण सिंह (असली सोढ़ी) शामिल हैं.

वहीं, शो की लीड एक्ट्रेस दिशा वकानी (दयाबेन) 2017 में मैटरनिटी लीव पर चली गई थीं. आज तक मेकर्स उनकी जगह किसी और को नहीं ढूंढ पाए हैं.

Tags: tarak mehta ka oolta
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