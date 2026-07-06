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Fact Check: क्या आमिर खान से शादी के बाद हिंदू धर्म छोड़, इस्लाम धर्म अपना बैठी गौरी स्प्रैट, जानें सच

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को घर पर सादगी से रजिस्टर्ड शादी की. सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन के दावे कीफी वायरल हैं. आइए जानते हैं कि गौरी स्प्रैट ने अपने धर्म बदला है कि नहीं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 6, 2026 11:48:40 AM IST

Fact Check: क्या आमिर खान से शादी के बाद हिंदू धर्म छोड़, इस्लाम धर्म अपना बैठी गौरी स्प्रैट, जानें सच


Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को एक बेहद निजी और सादगीपूर्ण समारोह में शादी कर ली. दोनों ने दोपहर करीब 12:45 बजे रजिस्टर्ड मैरिज की, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग ही शामिल रहे. ये पूरा आयोजन आमिर के घर पर ही संपन्न हुआ, जिससे ये शादी पूरी तरह निजी और सीमित दायरे तक ही रखी गई.

इस खास मौके पर आमिर खान के बच्चे इरा खान और जुनैद खान मौजूद रहे. साथ ही उनके दामाद नूपुर शिखरे, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, एक्ट्रेस एली अवराम, क्रिकेटर इरफान पठान, राजनेता राज ठाकरे और अंबानी परिवार से जुड़े कुछ लोग भी इस समारोह का हिस्सा बने. चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी ने इस शादी को एक पारिवारिक और बेहद निजी आयोजन बनाए रखा.

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 सोशल मीडिया पर वायरल दावे और ट्रोलिंग

शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने 60 साल की उम्र में आमिर खान की शादी को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. इसके साथ ही इंटरनेट पर ये दावा भी तेजी से फैलने लगा कि गौरी स्प्रैट ने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिससे कई तरह की चर्चाओं को जन्म मिला.

 क्या गौरी स्प्रैट ने धर्म बदला?

इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या गौरी स्प्रैट ने आमिर खान से शादी से पहले या बाद में इस्लाम धर्म अपनाया है हालांकि, इस विषय पर अभी तक न तो आमिर खान की ओर से और न ही गौरी स्प्रैट की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है. ऐसे में ये कहना संभव नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं, और सोशल मीडिया पर चल रहे दावे फिलहाल बिना पुष्टि के ही माने जा रहे हैं.

Tags: aamir khanaamir khan gauri spratt weddingentertainment newsGauri Spratt
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