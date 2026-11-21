Salman Khan Aishwarya: ऐश्वर्या राय का अभिषेक बच्चन के साथ कनेक्शन 2000 के दशक की शुरुआत से है, जब दोनों एक्टर्स ने रोहन सिप्पी की फिल्म कुछ ना कहो में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था. हालांकि, कहा जाता है कि उनका प्रोफेशनल कोलेबोरेशन सलमान खान को अच्छा नहीं लगा. अपनी किताब ‘द थ्री खान्स: एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया’ में, जर्नलिस्ट कावेरी बामजई ने ऐश्वर्या के अभिषेक के साथ काम करने पर सलमान के कहे गए एतराज़ के बारे में लिखा. अब, केतन करांडे, जो उस समय ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड थे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग के एक वाकये को याद करते हुए दावा किया है कि उन्हें खास तौर पर एक्ट्रेस को सलमान से बचाने के लिए हायर किया गया था.

सलमान से सेफ रहने के लिए हायर किया बॉडीगार्ड

हाल ही में एक यूट्यूब चैनल आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ एक इंटरव्यू में, बॉडीगार्ड केतन करांडे ने कहा, “एक बार मैं ऐश्वर्या राय का बॉडीगार्ड था. मुझे सलमान खान की वजह से हायर किया गया था. मुझे सात दिनों के लिए हायर किया गया था ताकि मैं उन्हें सलमान से सेफ रख सकूं.” जब पूछा गया कि क्या सलमान को ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड के तौर पर उनके अपॉइंटमेंट के बारे में पता था, तो केतन ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से पक्का नहीं पता, और कहा, “सलमान जी को पता होगा शायद से, बहुत साल हो गए.” उन्होंने आगे याद किया कि उन्हें लगभग दो दशक पहले इस काम में लाया गया था, लगभग उसी समय जब सलमान का ऐश्वर्या के साथ रिश्ता और उसके बाद उनके बीच की अनबन हेडलाइन बन रही थी.

क्या-क्या संभालते थे ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड

इतना ही नहीं, केतन ने यह भी याद किया कि उनकी ज़िम्मेदारियों में ऐश्वर्या को फ़िल्म सेट पर लाना और छोड़ना शामिल था. एक बार, वो एक्ट्रेस के साथ एक फ़ैशन शो में गए और उन्हें एस्कॉर्ट करते समय आम प्रोटोकॉल का पालन किया. हालाँकि, जब इवेंट से लौटते समय उनकी सलमान से मुलाक़ात हुई तो चीज़ों ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया. केतन ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया. अपने फ़ैसले के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि वो सलमान और ऐश्वर्या दोनों के फ़ैन थे और उनके पर्सनल इक्वेशन के बीच में नहीं फँसना चाहते थे. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “वहीं पर ही सम वैसे ही मैडम को घर से लिया गाड़ी में बैठे और चल पड़े. अब शो खत्म हुआ वहां से निकले तो सलमान खान साहब सामने थे; हम सब ऐसे डर गए कि क्या करना है.”

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सलमान खान और ऐश्वर्या राय ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम (1999) में स्क्रीन स्पेस शेयर किया, जो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. उनके बहुत चर्चित रिश्ते के खत्म होने के बाद दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया. ऐश्वर्या ने बाद में अभिषेक बच्चन के साथ कुछ ना कहो (2003) में काम किया, जिसके बाद उमराव जान और गुरु में काम किया.