काम नहीं मिला तो एक्ट्रेस ने लगाई टॉपलेस तस्वीरों की झड़ी, कभी अनार तो कभी हाथ से छुपाए ब्रेस्ट
काम नहीं मिला तो एक्ट्रेस ने लगाई टॉपलेस तस्वीरों की झड़ी, कभी अनार तो कभी हाथ से छुपाए ब्रेस्ट

ईशा गुप्ता अपने बोल्ड अंदाज़ के कारण अक्सर सुर्ख़ियों में रहती हैं. कुछ साल पहले उन्होंने फोटोशूट में ऐसे पोज देकर तहलका मचा दिया था.

Esha Gupta Topless Photoshoot: बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को काम मिलना आसान नहीं होता. कई बार मॉडलिंग या स्ट्रगल करके लड़कियां फिल्मों में रोल तो पा जाती हैं लेकिन इसे बरकरार रखना आसान नहीं होता है. कई बड़े एक्ट्रेसेस भी काम की तलाश में भटकती रहती हैं. किसी को काम मिला जाता है तो कुछ सबका ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया पर हॉट फोटोशूट के नाम पर कपड़े उतारने लग जाती हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का भी यही हाल था. मॉडलिंग बैकग्राउंड से आईं ईशा को जब फिल्में नहीं मिल रही थीं और जो इक्का-दुक्का फिल्में मिल रही थीं, वो भी पिट रही थीं तो सोशल मीडिया का सहारा लिया.

टॉपलेस फोटोज की लगाई झड़ी

ईशा ने एक नहीं कई बिकिनी और टॉपलेस तस्वीरों से पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश की थी. 2017 में ईशा का एक फोटोशूट सामने आया था जिसमें वह टॉपलेस होकर खड़ी थीं और अनार पकड़कर अपने ब्रेस्ट को छुपा रही थीं. ईशा का ये फोटो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया था. कोई ईशा की बोल्डनेस की दाद दे रहा था तो कोई इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहा था.

वैसे इसी फोटोशूट की एक फोटो में ईशा टॉपलेस थीं और केवल हाथों की मदद से अपना ब्रेस्ट छुपाया हुआ था. इसके अलावा उन्होंने कई पोज़ में एक्स्पोजिंग की हद पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. 

जन्नत 2 से किया था डेब्यू

आपको बता दें कि ईशा ने 2012 में बॉलीवुड में अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी जिसमें वह इमरान हाशमी के अपोजिट नजर आई थीं. इसके बाद वो राज 3, चक्रव्यूह, हम्शक्ल्स, रुस्तम, बादशाहो जैसी फिल्मों में ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई हैं. बाकी फिल्मों में उन्हें कैमियो यानी छोटे-छोटे रोल या गाने में ही देखा गया है. 2018 के बाद से ईशा किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करती नहीं दिखी हैं. उनकी अगली फिल्म ‘धमाल 4’ है. 2021 में उन्हें वेब सीरिज आश्रम में देखा गया था. कुछ समय पहले उन्हें हनी सिंह के साथ एक म्यूजिक वीडियो मैनिएक में भी देखा गया था. 

