Ragini MMS 3: Nora Fatehi का पत्ता कटा, अब इस हसीना की एंट्री से मचेगा धमाल

Nora Replaced Tamannaah In Ragini MMS 3: हॉरर और ग्लैमर का मिक्स जब भी एक ही स्क्रीन पर आता है, तो दर्शकों को अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। रागिनी एमएमएस (Ragini MMS) फ्रैंचाइजी हमेशा से इसी वजह से पॉपुलर रही है। अब इसका तीसरा पार्ट बनने की तैयारी चल रही है और इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज है फिल्म की लीडिंग लेडी का बदलना।

शुरुआत में खबर थी कि इस फिल्म में नोरा फतेही (Nora Fatehi) लीड रोल में नजर आने वाली हैं। नोरा के डांस मूव्स और उनका ग्लैमरस अंदाज ऑडियंस को खूब पसंद आता है, लेकिन ताजा अपडेट्स बताते हैं कि नोरा अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। उनकी तारीख़ें पहले से ही दूसरे प्रोजेक्ट्स में फुल थीं, जिस वजह से उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया।

फाइनल हुई लीड एक्ट्रेस

मेकर्स ने अब लीड रोल के लिए एक और नाम फाइनल कर लिया है और वो हैं तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia)। साउथ से लेकर बॉलीवुड और OTT तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकीं तमन्ना अब रागिनी एमएमएस (Ragini MMS 3) का नया चेहरा बन सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक,एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने तमन्ना को ऑनबोर्ड कर लिया है और फिल्म की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

कब शुरू होगी शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग 2025 के एंड तक शुरू होने की प्लानिंग है। इस बार मेकर्स सिर्फ हॉरर पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि स्टोरी में नया टच और मॉडर्न फ्लेवर लाने की तैयारी है। यानी डर के साथ-साथ ड्रामा और ग्लैमर का भी तड़का मिलेगा। फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि तमन्ना इस फ्रैंचाइज़ी में क्या नया लेकर आती हैं, क्योंकि रागिनी एमएमएस हमेशा से अपनी बोल्डनेस और थ्रिल के लिए जानी जाती रही है। तो अब इमरान हाशमी और तमन्ना की पहली बार ऑनस्क्रीन कैमिस्ट्री देखने को फैंस भी बेताब हैं।