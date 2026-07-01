Awarapan Star Cast Fees: ‘आवारापन 2’ के लिए 12 करोड़ तो, 19 साल पहले इमरान हाश्मी ने अवारापन से की थी कितनी कमाई?

Awarapan Star Cast Fees: इमरान हाशमी की मचअवेटेड फिल्म ‘आवारापन 2’ का टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लंबे इंतजार के बाद एक्टर एक बार फिर अपने चर्चित किरदार शिवम पंडित के रूप में पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. 19 साल बाद इस फ्रेंचाइजी की वापसी इमरान के फैंस के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं है.

‘आवारापन 2’ में नजर आएंगे ये सितारे

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ‘आवारापन 2’ 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. सीक्वल की चर्चा के बीच अब फैंस ये जानने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि साल 2007 में आई पहली फिल्म के लिए इमरान हाशमी ने कितनी फीस चार्ज की थी.

‘आवारापन’ के लिए इमरान हाशमी की फीस थी इतनी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2007 में रिलीज हुई ‘आवारापन’ में शिवम पंडित का किरदार निभाने के लिए इमरान हाशमी को करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपये फीस मिली थी. फिल्म में फीमेल लीड रोल निभाने वाली श्रिया सरन को लगभग 40 से 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.

फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की फीस

फिल्म की अन्य स्टारकास्ट की फीस की बात करें तो आशुतोष राणा ने भरत दाऊद मलिक का किरदार निभाने के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये चार्ज किए थे. वहीं पुरु कोहली को मुन्ना आर. मलिक के रोल के लिए लगभग 20 से 25 लाख रुपये मिले थे. इसके अलावा शाद रंधावा ने कबीर की भूमिका के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपये फीस ली थी.

बॉक्स ऑफिस पर कैसी रही थी ‘आवारापन’

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी ‘आवारापन’ लगभग 18 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 12.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जिसके चलते इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं माना गया. हालांकि, रिलीज के शुरुआती दौर में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बावजूद समय के साथ इस फिल्म ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली.