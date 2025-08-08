20 मिनट तक इस एक्ट्रेस को Kiss करते रहे थे Emraan Hashmi! शर्म-हया की सीमाएं लांग तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड

Emraan Hashmi Broke The Kissing Record: बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस के बीच फिल्मों में किसिंग सीन देना बेहद आम बात है। ऐसे में बॉलीवुड के सीरियल किसर के नाम से मशहूर एक्टर इमरान हाशमी ने अपनी फिल्मों कई बार ऐसे किसिंग सीन दिए हैं, जिन्होंने काफी सुर्खियों बटोरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान हाशमी ने 20 मिनट तक एक एक्ट्रेस को Kiss करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसके बाद एक्टर के चर्चे पूरे इंटरनेट पर छा गए थे, इसी वजह से इमरान हाशमी को सीरियल किसर का टैग दिया गया है।

20 मिनट तक इस एक्ट्रेस को किस करते रहे थे इमरान हाशमी (Emraan Hashmi Kept Kissing This Actress For 20 Minutes)

दरअसल, बॉलीवुड में इमरान हाशमी को सीरियल किसर (Serial Kisser) के नाम से जाना जाता हैं, एक्टर ने अपनी फिल्मों में कई बेहतरीन किसिंग सीन दिए हैं, जिनके क्लिप और वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इसलिए ही जब भी फैंस इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फिल्म देखते हैं, तो ये उमिद जरूर रखते हैं, कि एक्टर एक्ट्रेस को किस करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमरान हाशमी ने किस करने का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, उन्होंने एक फिल्म के दौरान 20 मिनट तक का लंबा किसिंग सीन (Kissing Scene) दिया था।

इमरान हाशमी ने तोड़ा सबसे लंबी किस करने का रिकॉरड (Emraan Hashmi Broke The Record Of Longest Kiss)

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘राज 3’ लोगों को काफी पसंद आई थी, इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ ईशा गुप्ता (Isha Gupta) नजर आए थे, दोनों के इस फिल्म में काफी रोमांटिक और इंटिमेट सीन दिए। फिल्म ‘राज 3’ में एक सीन था जिसमें इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता को किस करना था। खूब चर्चा में आया इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता (Isha Gupta) का यह किसिंग सीन (Kissing Scene) काफी ज्यादा लंबा था। रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ‘राज 3’ में इमरान हाशमी ने ईशा गुप्ता को करीब 20 मिनट का लंबा किस किया था और इसी वजह से इस स सीन को एक्टर के करियर का सबसे लंबा किस भी बताया जाता है। इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता इस किस सीन (Kissing Scene) देख हर कोई दंग हो गया था। फिल्म ‘राज 3’ में इमरान हाशमी ने ईशा गुप्ता (Isha Gupta) के इस सेक्सी इंटिमेट सीन के क्लिप और वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

