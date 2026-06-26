Emraan Hashmi Horror Film: डर का नया चेहरा बने इमरान हाशमी, ‘रूह’ से करेंगे स्क्रीन पर कमबैक; फिल्म में होगा हॉलीवुड तड़का

Emraan Hashmi Horror Film: एक्टर इमरान हाशमी ‘रूह’ फ़िल्म से हॉरर जॉनर में वापसी कर रहे हैं. यह एक म्यूज़िकल-हॉरर फ़िल्म है जो 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. मयंक शर्मा के डायरेक्शन में बन रही इस फ़िल्म को हॉरर, म्यूज़िक और इमोशन का मेल बताने वाले एक बड़े लेवल के थिएट्रिकल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है. शर्मा, जो प्राइम वीडियो पर ‘ब्रीद’ फ़्रैंचाइज़ी बनाने और डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विशाल कपूर के साथ मिलकर इस फ़िल्म की कहानी लिखी है. विशाल कपूर ‘लपाछपी’ और ‘छोरी’ जैसी फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं.

हॉरर फिल्म में दिखेंगे हाश्मी

मेकर्स ने एक डरावने मोशन पोस्टर के साथ इस फ़िल्म की घोषणा की. हाशमी के मुताबिक, ‘रूह’ उन्हें इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें हॉरर, इमोशन और म्यूज़िक का बेहतरीन मेल है. एक्टर पहले भी ‘राज़: द मिस्ट्री कंटीन्यूज़’ और ‘एक थी डायन’ जैसी मशहूर हॉरर फ़िल्मों में काम कर चुके हैं. हाशमी ने एक बयान में कहा, “‘रूह’ एक ऐसी फ़िल्म है जिसने मुझे तुरंत अपनी ओर खींचा क्योंकि यह नए ज़माने के हॉरर, इमोशन और म्यूज़िक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक साथ लाती है.

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इंटरनेशनल क्रू के साथ मिलकर बन रहा प्रोजेक्ट

दर्शक हमेशा से मुझे इस जॉनर से जोड़कर देखते रहे हैं, और मयंक जो दुनिया बना रहे हैं, वह बहुत ज़बरदस्त, इमोशनल और सिनेमैटिक लग रही है. ‘रूह’ के बारे में इसी बात ने मुझे सबसे ज़्यादा उत्साहित किया, और मैं सच में चाहता हूँ कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें.” ‘रूह’ को विक्रम खाखर और सनी खन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह ‘विकेड फ़िल्म्स प्रोडक्शंस’ के बैनर तले बन रही है. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल क्रू के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, जिसमें फ़िल्म के बड़े स्केल और विज़ुअल क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

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