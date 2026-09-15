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Emmy Awards 2026 Full Winners List: हॉरर-कॉमेडी शो Widow’s Bay ने जीते कुल 14 पुरस्कार, यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Emmy Awards 2026 Full Winner List: 2026 एमी अवार्ड्स में टेलीविज़न के कुछ सबसे बड़े नामों और शो को सम्मानित किया गया, जिसमें नोआ वाइल, रिया सीहॉर्न और जीन स्मार्ट जैसे कलाकार शामिल हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: September 15, 2026 12:11:55 PM IST

Emmy Awards 2026 Full Winners List: हॉरर-कॉमेडी शो Widow's Bay ने जीते कुल 14 पुरस्कार, यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
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Emmy Awards 2026 | Emmy Awards 2026 Winner List: 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 2026 (78th Primetime Emmy Awards) के मुख्य विजेताओं का एलान कर दिया गया है. 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स समारोह का आयोजन लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ.  इस शानदार समारोह की मेजबानी मशहूर अभिनेत्री मारिस्का हार्गिटे ने की. इसके बाद विजेताओं के एलान किए गए. इस साल हॉरर-कॉमेडी शो ‘विडोज बे’ (Widow’s Bay) ने कुल 14 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया. एक्टर मैथ्यू राइस तो अलग-अलग श्रेणियों (कॉमेडी और लिमिटेड सीरीज़) में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले एक्टर भी बन गए हैं. 

2026 एमी अवार्ड्स में इस साल सबसे अधिक नॉमिनेशन पाने वाला शो HBO Max का  The Pitt  था. इसे 25 नॉमिनेशन मिले, जबकि Apple TV के Widow’s Bay को 19 नॉमिनेशन मिले। मुख्य इवेंट से पहले ही Widow’s Bay  ने 8 एमी,  DTF St Louis  ने 6 और  The Pitt  ने 4 एमी जीते हैं.

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Emmy Awards 2026 विजेताओं की पूरी लिस्ट

Emmy Awards 2026: 2026 एमी अवार्ड्स में टेलीविज़न के कुछ सबसे बड़े नामों और शो को सम्मानित किया गया, जिसमें नोआ वाइल, रिया सीहॉर्न और जीन स्मार्ट जैसे कलाकार शामिल हैं.  78वें एमी अवार्ड्स में जूली एंड्रयूज़ की बड़ी जीत हुई है. Widow’s Bay ने दूसरे दिन 8 अवार्ड्स के साथ बाज़ी मारी है जबकि Spider-Noir  ने 5 अवार्ड्स जीते हैं.

एमीज़ कहां और कब आयोजित हुए

LA टाइम्स के अनुसार, 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स सोमवार (14 सितंबर, 2026) को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में LA Live के पीकॉक थिएटर में शाम 5 बजे PT (पैसिफिक टाइम) पर आयोजित किए गए.  

 यहां 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स के विजेताओं की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें 2025-26 सीज़न के बेहतरीन टेलीविज़न शो और कलाकारों को सम्मानित किया गया है.

 ड्रामा कैटेगरीज़

 लीड एक्टर: नोआ वाइल – द पिट
 लीड एक्ट्रेस: ​​रिया सीहॉर्न – प्लुरिबस
 सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​एलिसन जैनी – द डिप्लोमैट
 गेस्ट एक्टर: अर्नेस्ट हार्डन जूनियर – द पिट
 गेस्ट एक्ट्रेस: ​​शैलीन वुडली – पैराडाइज़

कॉमेडी कैटेगरीज़

  लीड एक्ट्रेस: ​​जीन स्मार्ट – हैक्स
 सपोर्टिंग एक्टर: स्टीफन रूट – विडोज़ बे
 सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​केट ओ’फ्लिन – विडोज़ बे
 गेस्ट एक्टर: रॉब रेनर – द बेयर
 गेस्ट एक्ट्रेस: ​​बेट्टी गिलपिन – विडोज़ बे

लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज़ कैटेगरीज़

 मूवी में लीड एक्टर: मैथ्यू राइस – द बीस्ट इन मी
 मूवी में सपोर्टिंग एक्टर: डेविड हार्बर – DTF सेंट लुइस
 मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​लिंडा कार्डेलिनी – DTF सेंट लुइस
 मूवी के लिए डायरेक्शन: DTF सेंट लुइस
 मूवी के लिए राइटिंग: DTF सेंट लुइस

रियलिटी, वैरायटी और अन्य कैटेगरीज़

रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज़: द ट्रेटर्स
टेलीविज़न मूवी: रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स
वैरायटी स्पेशल (लाइव): द एप्पल म्यूज़िक सुपर बाउल LX हाफ़टाइम शो स्टारिंग बैड बनी
वैरायटी स्पेशल (प्री-रिकॉर्डेड): द मपेट शो
वैरायटी सीरीज़ के लिए राइटिंग: द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट
बेहतरीन एनिमेटेड प्रोग्राम: साउथ पार्क

Tags: entertainment newshome-hero-pos-4
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