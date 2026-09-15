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Elvish Yadav Viral Video: आखिर कौन है ये खूबसूरत बला! जिसके संग दिखे एल्विश यादव; कहीं…

Elvish Yadav Viral Video: मुंबई में एल्विश यादव का बर्थडे सेलिब्रेशन एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म हुआ, जब रियलिटी टीवी स्टार को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ वेन्यू से निकलते हुए देखा गया. जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले और अपनी कार की ओर जा रहे थे,

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 11:54:30 AM IST

elvish yadav news
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Elvish Yadav Viral Video: मुंबई में एल्विश यादव का बर्थडे सेलिब्रेशन एक दिलचस्प मोड़ पर खत्म हुआ, जब रियलिटी टीवी स्टार को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ वेन्यू से निकलते हुए देखा गया. जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले और अपनी कार की ओर जा रहे थे, तो महिला एल्विश के साथ देखी गई. महिला ने पैपराज़ी से अपना चेहरा छिपाए रखा. इस नज़ारे के बाद से उसकी पहचान और एक्टर-इंफ्लुएंसर के साथ उसके कनेक्शन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

कई दिग्गज पहुंचे एलवीश के बर्थडे में 

मुंबई में एल्विश के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके कई सेलिब्रिटी दोस्त शामिल हुए, जिनमें शिवांगी जोशी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, जैस्मीन भसीन, एली गोनी, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, नुसरत भरुचा, ईशा मालवीय, अर्जुन बिजलानी, ओरी, आरजे महवश और समर्थ जुरेल शामिल हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रियलिटी स्टार एक महिला के साथ वेन्यू से निकलते हुए दिख रहे हैं, जिसकी पहचान शुरू में पता नहीं थी. एल्विश के साथ कार में बैठते समय महिला ने पैपराज़ी से अपना चेहरा छिपाया हुआ था.

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छिपाया हुआ है अपना चेहरा 

एक और क्लिप में दोनों को एक ही गाड़ी में जाते हुए दिखाया गया, जबकि उसने पूरे समय अपना चेहरा छिपाए रखा. उस महिला की पहचान कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इफ़ा खैर के रूप में हुई है. वह एल्विश के बर्थडे सेलिब्रेशन में मेहमानों में से एक थी. उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पार्टी के कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर कीं. हालांकि उनके एक साथ आने से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन न तो एल्विश और न ही इफ़ा ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है.

एलविश यादव एक पॉपुलर यूट्यूबर और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी हैं. इन्फ्लुएंसर बिग बॉस OTT 2, प्लेग्राउंड, MTV रोडीज़ XX: डबल क्रॉस और लाफ्टर शेफ़्स जैसे शो में दिखाई दे चुकी हैं. एलविश ने पिछले साल वेब शो औकात के बाहर से एक्टिंग में डेब्यू किया था. रियलिटी स्टार अब टाइगर श्रॉफ के साथ रेमो डिसूज़ा की डायरेक्ट की हुई फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. फिल्म 1 अगस्त से फ्लोर पर गई थी.

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Tags: bollywoodElvish Yadavviral video
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