‘आवाज बहुत गंदी है’, Arishfa के बोलते ही म्यूट कर देते हैं Elvish Yadav; बिग बॉस 20 में एंट्री से पहले उड़ाया मजाक

Elvish Yadav: एलविश यादव बिग बॉस 20 के आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के साथ गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हैं. उनके आने से पहले, यूट्यूबर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वो कंटेस्टेंट अरिश्फा खान की आवाज़ पर उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब अटेंशन पा रहे हैं. एल्विश ने शो के सेट से सलमान खान के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है.

‘मुझे क्यूट भी नहीं लगती’- Elvish Yadav

इतना ही नहीं, एलविश ने यह बात ईशा मालवीय और रजत सूद के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कही, जहाँ बातचीत बिग बॉस 20 पर आ गई. अरिश्फा की आवाज़ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “अरिश्फा खान की भी आवाज़ बहुत गंदी है. बड़ी पानी वाली आवाज़ है भाई, मैं तो म्यूट कर देता हूँ.” वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रजत सूद ने जवाब दिया, “अरे उनका गला खराब है अभी.”

Elvish is always making disgusting comments about women and body-shaming them. First, he made racist remarks about Chum, and now he’s targeting Arishfa. I’ve never seen such an gawar person like him in my life 🤡 #Bigboss20 #arishfa #Elvishyadav https://t.co/asPBTpkjjy — blunt🔥 (@bluntxop) November 1, 2026

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ट्रोल हुईं अरिश्फा

एल्विश ने एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाते हुए जवाब दिया, “गला खराब? ऐसा होता है गला खराब? हमारा भी हुआ है गला खराब, ऐसा तो नहीं हुआ कभी.” उन्होंने अपने विचार शेयर करने के अपने अधिकार का बचाव करते हुए कहा, “हमारी राय नहीं हो सकती? वह नेशनल टेलीविज़न पर है, हम देखेंगे. मुझे तो क्यूट भी नहीं लगती.” उन्होंने आगे कहा, “ऐसी क्यूटनेस का क्या जब ऑडियो निकलते ही वीडियो खराब हो जाए.”

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