Home > मनोरंजन > Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

Elvish Yadav House Firing Case: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 24, 2025 19:23:00 IST

Elvish Yadav
Elvish Yadav

Elvish Yadav House Firing Case: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है।

एक और आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने फरीदाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने फायरिंग करने वाले अपराधियों के लिए के लिए बाइक का इंतजाम किया था। इस आरोपी को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी से हिरासत में लिया है। 

न्यायिक हिरासत में दूसरा आरोपी

जानकारी के मुताबिक, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग केस में पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम जतिन है। इसकी उम्र लगभग 24 साल है। वह 2 महीने से गुरुग्राम में रैपीडो में अपनी मोटरसाइकिल लगाकर सवारियों को छोड़ता था। पुलिस ने आरोपी को जिला अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

पहले भी एक आरोपी को किया गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस आरोपी का नाम इशांत उर्फ गांधी है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लगी थी। 

Mera Naam Joker: राज कपूर का वो सपना जो फ्लॉप हुआ, मगर बाद में बनी क्लासिक कल्ट फिल्म

किसने ली थी हमले की जिम्मेदारी?

गौरतलब हो कि 17 अगस्त को यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम में उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। यह फायरिंग सुबह करीब 5 बजे की गई थी। जब बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड घर पर फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली थी।

Shehnaaz Gill के भाई को मृदुल की बहन ने दिखाया आईना, Bigg Boss 19 शुरू होने से पहले ही हो गया पंगा!

Tags: Elvish Yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार
Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार
Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार
Elvish Yadav के घर फायरिंग केस में हासिल हुई बड़ी कामयाबी, पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?