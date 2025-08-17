ELVISH YADAV के पिता ने खोल दिया हमलावर का राज…तो इस वजह से कराई गई अंधाधुंध फायरिंग, सच जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Elvish Yadav House Shooting : गुरुग्राम में मौजूद यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। तीन नकाबपोश बदमाशों ने उनके घर पर करीब दो दर्जन गोलियां एक साथ दाग दी। हालांकि जिस वक्त फायरिंग हुई, उस दौरान एल्विश घर में मौजूद नहीं थे। बदमाश हमला कर मौके से फरार हो गए। इस हमले का मकसद एल्विश के मन में खौंफ पैदा करना हो सकता है। परिवार के सदस्यों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच एल्विश के पिता का बयान सामने आ चुका है।

एल्विश यादव के पिता ने किया खुलासा

यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव का दावा है कि गुरुग्राम स्थित उनके घर पर तीन बदमाशों ने लगभग 25-30 राउंड फायरिंग की। उन्होंने बताया कि, “पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है। जब गोलीबारी की घटना हुई, तब हमारा परिवार घर पर मौजूद था। जब यह घटना हुई, तब मैं सो रहा था। हमारा मानना है कि पुलिस ठीक से काम कर रही है। लगभग 25-30 राउंड फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में तीन बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से दो साफ़ दिखाई दे रहे हैं।”

Gurugram, Haryana: Three masked miscreants opened fire outside the residence of YouTuber and Big Boss OTT winner Elvish Yadav in Gurugram’s Sector 57. The incident took place at around 5:30 AM. More than a dozen rounds were fired. Elvish Yadav was not at his residence at the time… — ANI (@ANI) August 17, 2025

पुलिस कर रही जांच पड़ताल

घटना की जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस के संदीप कुमाप ने बताया कि-पीआरओ गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर के बाहर तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की। घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। एक दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे।

VIDEO | Gurugram: YouTuber Elvish Yadav’s father, Ram Avtar Yadav, claims that three miscreants fired around 25–30 rounds at their residence in Gurugram. He says, “The police administration is doing its job well. Our family was present at home when the Firing incident happened. I… pic.twitter.com/4gcWnPOth9 — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2025

एल्विश के दोस्त पर भी हो चुका है हमला

एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले तीनों बदमाश कौन थे? फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले पर हर एंगल से जांच कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई की देर शाम को राहुल फाजिलपुरिया पर भी जानलेवा हमला हुआ था। सिंगर पर गुरुग्राम के साउदर्न पेरिफेरल रोड पर फायरिंग की गई थी। लेकिन वह अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाकर निकल गए। इस घटना में उनकी मौत हो सकती थी। बढ़ते हमलों के पीछे कौन है फिलहाल इसका कोई पता नहीं लगा पाया है।