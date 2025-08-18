Elvish Yadav: ‘मेरा परिवार सुरक्षित…’, अपने घर पर गोलीबारी के बाद एल्विश यावद का पहला रिएक्शन आया सामने

Elvish Yadav Gurugram house firing: यूट्यूबर और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव ने रविवार सुबह गुरुग्राम स्थित अपने घर पर हुई चौंकाने वाली गोलीबारी के बाद आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और भरोसा दिलाया कि वह और उनका परिवार सुरक्षित हैं। रविवार को गुरुग्राम स्थित उनके घर पर अज्ञात बंदूकधारियों ने कथित तौर पर एक दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हुई, जब मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश लोगों ने यादव के घर के बाहर गोलीबारी की और फिर इलाके से फरार हो गए। दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई गईं, हालाँकि कोई घायल नहीं हुआ।

गुरुग्राम स्थित अपने घर पर गोलीबारी के बाद एल्विश यादव का पहला बयान

सोमवार को, एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वह और उनका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने लिखा, “आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आपके विचारों और चिंता की हम सराहना करते हैं। धन्यवाद।” नीचे देखें!

एलविश यादव के घर पर गोलीबारी

घटना के दौरान एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्टों के अनुसार, गोलीबारी घर के भूतल और पहली मंजिल पर हुई, जबकि यादव दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते हैं।

गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया, “तीन नकाबपोश बदमाशों ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित घर के बाहर गोलीबारी की। घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। एक दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे।”

कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह ने एक कथित इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए हमले की ज़िम्मेदारी ली है और यूट्यूबर पर जुए को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

एलविश यादव के पिता की प्रतिक्रिया

रविवार को, एल्विश यादव के पिता ने इस चौंकाने वाली घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे से बात की है और वह सुरक्षित है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “अभी तक हमें किसी तरह की धमकी या फ़ोन कॉल नहीं मिली है। मैंने एल्विश से बात की है और उसने कहा है कि वह ठीक है।”

