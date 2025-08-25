Naagin 7 Teaser: आपसे मिलने आ रही है ये खूबसूरत बला, एकता कपूर के ‘नागिन 7’ का पहला टीजर आया सामने…अब इंतजार हुआ खत्म

Naagin 7 : टीवी शो नागिन 7 का दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस शो का टीजर लीक हो गया था, जिसे देख लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वहीं अब एकता कपूर ने अपने सीरियल नागिन 7 का टीजर शेयर कर दिया है। इस टीजर ने सामने आते ही इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। यह टीजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि एकता कपूर ने यह नहीं बताया है कि इस बार कौन सी हसीना उनकी नागिन बनेगी।

नागिन का पहला टीजर आया सामने

नागिन के इस सीजन का दर्शकों को दो साल से इंतजार है। एकता कपूर भारतीय टेलीविजन पर कई सालों से राज कर रही हैं। अब वह एक बार फिर नागिन के नए सीजन को लेकर वापस लौट रही हैं। नागिन 7 का पहला टीजर सामने आ चुका है। हालांकि, इस सीजन की कास्ट को लेकर अभी किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन के तौर पर नजर आ सकती हैं। नागिन सीजन 7 की पहली झलक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

एकता कपूर ने शेयर किया टीजर

एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नागिन सीजन 7 का टीजर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने पोस्ट कर लिखा- मेरे सभी प्यारे नागिन फैन्स, मेरे सभी शोज़ में से आप लोग सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं और शायद मुझे सबसे ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं!! तो आप सभी के लिए ये है नागिन। टीजर के सामने आते ही फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-अब जल्दी लाओ, 2.5 साल से आ ही रही है क्या नागिन? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा-बधाई एवं शुभकामनाएं मैडम। वहीं एक और ने कमेंट कर लिखा- हमारा ट्रोल ही आपके प्रति प्यार व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है मेरे प्यारे एकता कपूर।

ये हसीना बनेगी एकता कपूर की नागिन

सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि, इस बार एकता कपूर की नागिन कौन बनने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकता कपूर की नागिन इस बार बिग बॉस 16 में हिस्सा लेने वाली प्रियंका चाहर चौधरी बनने जा रही है। उनके फैंस उन्हें इस बार नागिन के रूप में देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। सलमान खान के रियलिटी शो में प्रियंका चाहर ने धमाल मचा दिया था। प्रियंका चाहर चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन उनका हर पोस्ट इंटरनेट पर वायरल होता रहता है।

