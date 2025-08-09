Naagin 7 में ‘वैम्प’ बनकर कहर ढाएगी ये हसीना, अपने जहरीले जाल में फंसाकर नागिन को देगी मात! एक-एक कर बिछाएगी शतरंज की बिसात…

Naagin 7 : एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो ‘नागिन 7’ का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। इस शो का आगाज जल्द ही टीवी पर होने जा रहा है। इस शो के कास्ट को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इस बीच अब एक और खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम इस शो से जुड़ रहा है।

ये हसीना बनेगी नागिन की सौतन

रिपोर्ट के अनुसार चांदनी शर्मा इस शो में जबरदस्त एंट्री लेने वाली है। इस हसीना को कई शोज में नेगेटिव रोल में देखा जा चुका है। अब नागिन में भी यह वैम्प बनकर नागिन का जीना हराम कर देगी। रिपोर्ट के अनुसार एकता कपूर ने चांदनी शर्मा को इस शो के लिए अप्रोच किया है।

इस दिन आएगा शो का प्रीमियर

खबर के मुताबिक, इस शो का मॉक शूट भी चांदनी कर चुकी है। हालांकि अभी तक एकता कपूर की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ना ही चांदनी शर्मा ने इस शो को लेकर कोई बयान दिया है। लेकिन अगर शो में चांदनी नजर आती हैं, तो फैंस काफी खुश होंगे। एक्ट्रेसे के फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका चाहर चौधरी को लेकर भी खब बज बना हुआ है। मेकर्स ने शो की कास्ट को लेकर सस्पेंस बना रखा है। नागिन 7 का फर्स्ट लुक ‘बिग बॉस 19’ के प्रीमियर के दौरान रिलीज किया जाएगा।

