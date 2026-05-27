एक्ट्रेस की बिना इजाजत के डाले गए बोल्ड सीन! 24 साल बाद भी चर्चा में ये विवादित फिल्म, कोर्ट पहुंचा था मामला

Manisha Koirala Controversial Movie: अक्सर आपने देखा होगा कि मेकर्स फिल्म को हिट कराने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. कई बार तो कुछ ऐसी सीन्स डाल दिए जाते हैं, जिससे फिल्म के हिट होने के चांसेज बढ़ जाएं. लेकिन इसमें एक्टर्स की रजामंदी होती है. लेकिन आज हम आपको 24 साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म का किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसमें मनीषा कोइराला मुख्य भूमिका में थीं. मेंकर्स ने बिना एक्ट्रेस की इजाजत के कुछ ऐसे बोल्ड सीन डाल दिए, जिससे पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया. फिर मामला बढ़ने पर एक्ट्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. चलिए जानते हैं पूरा मामला और कौन सी है फिल्म.

कौन सी है फिल्म?

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है ‘एक छोटी सी लव स्टोरी’. यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन शशिलाल के नायर ने किया था. फिल्म में मनीषा कोइरला, रणवीर शौरी और आदित्या शील जैसे किरदार मुख्य भूमिका में थे.

फिल्म के सीन्स पर मचा था बवाल

‘एक छोटी सी प्रेम कहानी’ फिल्म मनीषा कोइराला के बोल्ड दृश्यों के लिए काफी मशहूर हुई. यह फिल्म ऐसे समय में आई थी, जब मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा इंटीमेट सीन को को प्रमुखता से नहीं दिखाता था. तब इस फिल्म ने कामुक दृश्यों, मैच्यूर विषयों और उत्तेजक कहानी के माध्यम से सीमाओं को तोड़ दिया. कई दर्शकों ने इसे अपने समय से बहुत आगे माना, जबकि अन्य ने इसे अत्यधिक उत्तेजक होने के लिए आलोचना की.

फिल्म में अलग से सीन जोड़ने का लगा आरोप

फिल्म को लेकर खूब विवाद भी हुआ था. एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने आरोप लगाया था कि फिल्म में कुछ सीन्स में उनकी सहमति के बिना बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने फिल्म के खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसमें निर्माताओं से उनके बॉडी डबल से जुड़े आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की गई थी.

निर्देशक ने दी थी सफाई