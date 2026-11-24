Who is Rishita Kothari: ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा का ब्रेकअप इन दिनों चर्चा में है. इन दोनों की अलग होने की खबरे इन दिनों सुर्ख़ियों में हैं. हर कोई जानना चाहता है कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ और कैसे हुआ. दोनों ने ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और अपने ब्रेकअप को लेकर साफ तौर पर स्टेटमेंट भी दे दी है. इसके बाद, ईशा सिंह की माँ के कुछ पोस्ट और एक ऑडियो मैसेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अविनाश मिश्रा ने ईशा को धोखा दिया है. इसे ही उनके ब्रेकअप की असली वजह भी कहा जा रहा है, वहीं अब इन दोनों के बीच एक और नाम की एंट्री होती है जो इन दिनों सुर्खियों में है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अविनाश मिश्रा के साथ एक नई एक्ट्रेस का नाम जुड़ रहा है, और उन्हें भी उनके ब्रेकअप की वजह माना जा रहा है. बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषिता कोठारी हैं. चलिए जान लेते हैं कि ये कौन हैं और इनका नाम ईशा-अविनाश के बिगड़ते रिश्ते की बीच क्यों लिया जा रहा है.

जानें कौन हैं ऋषिता कोठारी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषिता कोठारी एक टीवी एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं. ऋषिता को कलर्स टीवी के शो “सेहर होने को है” से पहचान मिली. बता दें कि वि अखिल सचदेवा के गाने “इस बरसात” में भी नज़र आईं. उन्होंने 2025 में “सेहर होने को है” से एक्टिंग में डेब्यू किया था. हालांकि, इन दिनों ऋषिता कोठारी अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तों के लिए चर्चा में हैं.

क्या इन्हीं की वजह से बिगड़ा रिश्ता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अविनाश मिश्रा और एक्ट्रेस ऋषिता कोठारी जल्द ही एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे. इसलिए, दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है. ऋषिता और अविनाश हाल ही में कश्मीर में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, और मुंबई लौटने पर, ईशा के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे. यही वजह है कि लोग ईशा और अविनाश के ब्रेकअप के लिए ऋषिता को दोषी ठहरा रहे हैं. हालांकि, न तो ईशा सिंह और न ही अविनाश ने इस बात को कन्फर्म किया है. इसके पीछे की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है.

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