'बिग बॉस' के घर में हुआ प्यार, फिर बने 2 जिस्म एक जान... अचानक हुआ दर्दनाक अंत, धर्म दीवार नहीं था तो क्यों हुए फेमस कपल?

टीवी की दुनिया के सबसे चर्चित नाम रहे एजाज खान आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. हाल ही में उन्होंने ज़ी टीवी की ड्रामा सीरीज़ दिलों की राम लीला से टीवी की दुनिया में अपना कमबैक किया है. इससे पहले एक्टर को कई टीवी सीरियल और फिल्मों में स्पॉट किया गया था. लेकिन एजाज खान के करियर का सबसे चर्चित वाकया था पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ के घर में, जहां उनकी मुलाकात पवित्रा पुनिया से हुई थी. कैमरे के सामने दोनों की खट्टी-मीठी नोकझोंक देखते ही देखते प्यार में बदल गई. शो खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता कायम रहा और दोनों ने दुनिया के सामने अपने प्यार का इज़हर किया. एजाज ने पवित्रा को अपने परिवार से भी मिलवाया था, और साल 2022 तक हालात ऐसे थे कि दोनों खुद को ‘शादीशुदा जितने करीब’ मानते थे. फैंस को पूरी उम्मीद थी कि यह जोड़ी जल्द ही सात फेरे लेगी, लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं. करीब 3 साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद, साल 2024 की शुरुआत में दोनों के अलग होने की खबर ने सभी फैंस का दिल तोड़ दिया.

बिग बॉस के घर से शुरू हुई थी लव स्टोरी

एजाज खान और पवित्रा पुनिया की मुलाकात लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ में हुई थी. शो के अंदर उनकी खट्टी-मीठी नोकझोक और केमिस्ट्री ने दर्शकों का खूब दिल जीता. शुरुआत में दोनों के बीच का लव-हेट रिलेशनशिप देखकर लोगों को लगा था कि शायद ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट या गेम का हिस्सा है. लेकिन शो के बाहर आने के बाद भी उनका रिश्ता कायम रहा. एजाज ने नेशनल टेलीविजन पर पवित्रा के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे पवित्रा ने भी पूरी शिद्दत से स्वीकार किया. कुछ समय अलग रहने के बाद उनके अहसास और गहरे हो गए, जिसके बाद उन्होंने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे के करीब आना शुरू किया.

क्यों हुआ एजाज और पवित्रा का ब्रेकअप?

करीब तीन साल तक एक-साथ रहने और शादी की चर्चाओं के बीच, फरवरी 2024 में इनके अलग होने की खबर ने सबको चौंका दिया. सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के अलग होने की वजह उनका अलग-अलग धर्म था. हालांकि, एजाज के करीबी और खुद पवित्रा ने इन अफवाहों का खुलकर खंडन किया. पवित्रा ने साफ किया कि धर्म कभी भी उनके रिश्ते के बीच नहीं आया. उन्होंने खुद बताया कि तीन साल तक उन्होंने और एजाज ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की सोच और विचार बिल्कुल अलग थे. जब तमाम कोशिशों के बाद भी चीजें ठीक नहीं हुईं, तो फ्यूचर की कॉम्प्लीकेशन्स से बचने के लिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अलग होना ही बेहतर समझा.

ब्रेकअप के बाद की बातें और पवित्रा की नई जिंदगी

अलग होने के बाद भी दोनों के बीच की कड़वाहट कई बार बयानों में सामने आई. एक इंटरव्यू के दौरान पवित्रा ने बिना नाम लिए एक तंज कसा था कि अगर कोई शख्स किसी महिला को दबाने की कोशिश करता है, तो वह शख्स ‘नार्सिसिस्ट’ होता है और ऐसी स्थिति में रिश्ते में नहीं रहना चाहिए. हालांकि, अब वक्त बदल चुका है. जहां एक तरफ इस पुरानी लव स्टोरी के पन्ने पलट चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में पवित्रा पुनिया ने अपनी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सगाईकी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके सनसनी मचा दी है. हालांकि उन्होंने अपने होने वाले हमसफर का चेहरा अभी दुनिया के सामने नहीं उजागर किया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कंफर्म किया है कि उनका मंगेतर एक बिजनेस मैन है. एजाज खान के साथ बिताए गए तीन साल और वह हसीन दौर अब पवित्रा के अतीत का हिस्सा बन चुका है, और वह अपनी इस नई पारी की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं.

ये भी पढ़ें:- केले के नाम पर नाक-मुंह सिकोड़ते हैं बच्चे? तो चुपके से झटपट बनाएं ये मजेदार ‘बनाना चीला’, मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे आपके लाडले!